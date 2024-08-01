勞退新制基金賺逾8%　上班族每人分紅2.6萬

▲勞退新制基金上半年收益率8.22％，以第一季有效帳戶1,200多萬戶計算，平均每人分紅2.6萬元。（本刊資料照）



圖文／鏡週刊



台股在今年創下新高紀錄，勞退新制自提人數也創下新高。依據勞保局最新數據統計，今年5月底自提人數超過112萬人，占整體提繳人數14.87％，是歷年新高。其實勞退新制基金自成立以來，只出現過兩次虧損，績效表現不俗，確實可以考慮自提。

勞工退休金是保障勞工老年經濟安全重要一環，近年來勞工自提被大力推廣，逐漸見到成效。除雇主每月必須為勞工提繳不低於薪資6％退休金外，勞工也能在每月薪資6％範圍內，自願提繳退休金。依據勞保局最新統計數據顯示，今年5月底自提人數超過112萬人，占整體提繳人數14.87％，是歷年新高。

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受到今年上半年全球股市多頭走勢激勵，勞退新制基金也交出漂亮成績單，大賺3331.1億元，收益率為8.22％，以第一季有效帳戶1,200多萬戶計算，平均每人分紅2.6萬元；如果下半年全球金融市場沒出現反轉，明年3月勞工分紅就有機會分到更多。勞保局表示，勞工可儘早參加自願提繳退休金，提繳時間越長，可領取的退休金也越多。

資料來源：中華民國退休基金協會

不過雖然分紅每年3月入帳，但這筆錢要等到勞工60歲時才能提領，是目前最早能提領、且領取金額不打折的年金，也沒有破產的疑慮。依據現行規定，勞退新制是雇主必須要幫勞工提繳投保薪資6％退休金，如果勞工也有自行提繳6％，就等於退休金可以多領一個紅包的概念，無形中也幫自己多存一份退休金。

事實上，勞退新制上路近20年，不過勞工自提率卻不到15％，推估原因可能是勞工的薪資不高，又要自提6％，使得每月可支配資金變少，再加上缺乏宣傳，許多勞工對勞退自提不甚了解，多數民眾認為自己投資還強過政府基金投報率。

不過，勞退新制投報率長期維持穩定，以去年來說，勞退新制基金報酬率有12.6％，時間若拉長至5年、10年，年均報酬率各是6.55％及4.76％，且自基金成立以來，僅有5年投報率出現負值，其他均維持正值。



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