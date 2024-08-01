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首例！台灣50反1擬推「反分割」　股價推升上看20元

▲▼受美股四大指數收紅影響，24日台股開高走高，指數大漲超過400點，大盤重新站上兩萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲「台灣50反一」首度祭出搶救淨值策略。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

元大投信今（1日）公告，00632R預計於10月17日召開受益人會議，決議是否進行反分割作業，創下國內ETF首例，依00632R此次規劃應大於或等於初次發行價格（即20元），依此時每股淨值反分割倍數預估為6倍，以今（1)日收盤價3.43元推估，反分割後，股價推升上看20元，而進行反分割之後，原股東持有股數雖減少，但隨著股價提高，總價值不變。

反分割作業目的使淨值回歸至市場習慣交易區間，並使市價更貼近淨值波動。經反分割後，所持有的00632R每單位淨值將上升、持有股數下降，總市值不變，若有畸零股產生則以每單位淨值換算現金返還。

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元大投信指出，00632R於2014年10月與元大台灣50正2(00631L)同步掛牌上市，是與元大台灣50(0050)搭配的槓桿、反向投資工具。隨台股行情變化，至7月31日00632R每單位淨值為3.49元，考量市場習慣的交易價格區間，使市價更貼近基金淨值波動，維持基金之長期可交易性，擬透過受益人會議決議是否進行反分割作業。

據Bloomberg統計至2024年6月底，台灣ETF規模已是亞洲第三大市場，相關交易機制持續與國際接軌，朝台灣成為亞洲資產管理中心目標前進，因此在國際市場行之有年的ETF分割與反分割機制，臺灣證券交易所已於2021年通過，未來若首次實施，將更有助於台灣ETF市場發展更為活絡。

參考國外知名案例如Vanguard S&P 500 ETF(VOO)，該ETF於2013年10月進行反分割後，流動性有顯著提升；反向ETF則有ProShares放空型納斯達克指數ETF(PSQ)，為維持可交易性曾兩度進行反分割，顯示反分割是ETF為達到長期運作目標，會採行的交易方式處置。

若執行反分割議案通過，00632R將以受益人會議當日(10月17日)收盤淨值為基準，採回到發行價20元以上之最小整數倍為反分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。舉例而言，當反分割倍數為6倍時，每單位淨值會乘以6，而持有股數會除以6，其他倍數亦然。

00632R進行反分割作業後，每股淨值與市價上升將同步縮小買賣價差，現行上市ETF買賣價格未滿50元時，採0.01元為升降單位，因此在同樣的升降單位下，每股市價較高的ETF，所對應的買賣價差比例較小，可更貼近淨值走勢表現，進而降低潛在交易成本。

00632R反分割議案將於10月17日以書面方式召開受益人會議，00632R持有人於9月23日起將收到開會通知書，可選擇書面投票或透過「集保e手掌握」、各大證券下單app進入集保電子投票平台投票，約數分鐘內即可完成，惟須留意電子投票時間為9月24日至10月14日晚間24時止。

元大投信提醒，00632R是以臺灣50指數單日反向報酬1倍為操作目標，提供持有人短線避險操作工具，限符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易，複利效果特性會使其長期表現與原型指數的反向一倍累積報酬有所差異，僅適合可持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估，依個人避險需求設定進出場規劃。

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關鍵字： ETF

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