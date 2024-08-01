【廣編】星展公布最新「全球化議題調查」9成跨國企業正積極轉型

圖、文／星展銀行提供

星展集團公布最新「全球化議題調查」（DBS Global Survey），結果顯示，台灣企業認為在未來兩年的首要重點事項包括「提升客戶滿意度和留存率」（90%）、「在亞洲地區實現營收成長」（70%）、「提高生產力和營運績效」（70%）及「獲取新技能和人才」（70%）。

星展集團攜手《金融時報》Longitude公布最新研究報告《關鍵影響：財務及資金管理部門如何推動全球化趨勢》，約94%受訪者表示其財務及資金管理部門在制定企業戰略方面發揮了更顯著的作用，包括積極推動創新和新產品開發（80%）、實現多元化和供應鏈重組策略（79%）、數位轉型（75%）以及永續相關活動（71%）。凸顯資金管理專業知識在日益複雜的商業環境中的重要性。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有指出，在全球化趨勢下，亞洲已成為快速成長的核心區域，企業紛紛湧向亞洲的新興經濟體，尋求新的消費市場和生產製造的機會。台灣企業的高階主管們正專注於提升客戶滿意度和保持客戶忠誠度，同時透過招攬新人才和提升生產力來為企業的區域擴展做準備。

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觀看完整星展集團研究報告《關鍵影響：財務及資金管理部門如何推動全球化趨勢》：

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