10美元能吃幾顆小籠包？　「鼎泰豐指數」揭秘：台北不是最多

▲鼎泰豐小籠包。（圖／記者姜國輝攝）



記者廖婕妤／台北報導

全球知名小籠包品牌鼎泰豐在全球已有逾百家分店，7月中旬也正式插旗美國紐約；為了讓民眾了解各國物價狀況，外媒《Axios》仿效「大麥克指數（Big Max Index）」編撰了「小籠包指數」，說明10美元可以享用多少顆鼎泰豐小籠包，以馬來西亞可以買到16.6個最多，台灣則是15.7個排第二名。

鼎泰豐今年7月中旬正式進軍紐約，成為美國東岸的首間分店，位置地段相當精華且人流很多，試營運期間訂位都秒殺；為了慶祝這間店開幕，《Axios》仿效「大麥克指數（Big Max Index）」編撰了「小籠包指數」，這是個最有可能讓你的口水，從你的下巴流到你的襯衫上的經濟指標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據數據顯示，若是以10美元來計算，可以吃到幾顆鼎泰豐小籠包？如果是在英國倫敦，只能買到4.3顆小籠包；在紐約當地，只能吃到5.4顆；在洛杉磯只能買到5.7顆；在拉斯維加斯則可以吃到7.4顆；澳洲則能吃到7.5顆。

以亞洲地區來看，同樣花10美元，在日本東京只能吃到6.6顆；在北京則可以買到12.1顆；至於回來台北則可以吃到15.7顆；但最划算的，竟然是在馬來西亞吉隆坡可以買到16.6顆。

由此可見，紐約及倫敦是享用鼎泰豐小籠包最昂貴的城市，但這也不影響當地訂位秒殺；吉隆坡及台北則是吃小籠包最便宜的地方，且有趣的是，大麥克指數也同樣顯示，在馬來西亞及台灣吃麥當勞漢堡是最便宜的。