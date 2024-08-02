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股市暴漲暴跌「AI股恐慌來了」　投資專家：拋售潮剛要開始

▲股市近期暴漲暴跌「反覆無常」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊絡懸／台北報導

AI題材主導市場趨勢，不過近期股市卻暴漲暴跌「反覆無常」。投資專家提醒，當AI股過度集中狂熱並有爆炸性成長時，投資者就應該要謹慎小心，「拋售潮恐怕才剛要開始。」

花旗集團美股策略師佩蒂特（Drew Pettit）受訪表示，他早在7月初時示警，AI股即將要面對回調，「最簡單的判斷就是，當一支股票價格變動得非常快，就要提高警覺。」

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「多數投資人並不了解真實情況，看到股價寫新高，就擔心『錯過』而陸續加碼進場。」佩蒂特認為，當談到AI時，多數人並不知道這些公司做了什麼，前陣子科技股達到波段高點，猶如已成遙遠的記憶，帶給投資人一個明確教訓。

事實上，那斯達克指數自7月中旬以來下跌約6.5%，主要原因就是擔心AI公司估值過高，例如Google母公司Alphabet、微軟（Microsoft）等公司的獲利好壞參半，在這此期間，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等AI明星寵兒股價也分別下跌15%與17%。

在科技股一連串的連鎖反應，可能在未來幾個月和季度裡持續給投資人帶來恐慌，押注AI科技也同樣會帶來不安。

佩蒂特表示，不論買賣雙方，大多數人對於布局AI相關的企業，未來5年內計畫做什麼都一無所知，如今股票回調，更能讓投資人務實地判斷企業的財務判斷及估值。他相信AI尚未進入泡沫、題材結構上甚至更看好AI，但他也認為，多數企業應繼續調高財測，才能帶動產業引領而上。

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關鍵字： AI股股市投資台股美股警訊

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