大肅殺來了！美、台股暴跌　謝金河：金融市場持續大修正

▲台股大跌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者高兆麟／綜合報導

台股2日大跌1004點，成為巷議街頭的熱門話題，大家都在討論這個跌勢會到什麼時候？財信傳媒董事長謝金河今（3）日在臉書上表示，大肅殺來了，每年的第三季是投資人比較難熬的時刻，逢上市公司繳交半年報的時刻，英特爾股價重摔，市值僅與鴻海（2317）相當；輝達（NVIDIA）是此波AI股回檔修正根源，這段金融市場的大修正可能會持續一段時間，變數釐清後，股價調整合理後，市場重新洗牌再出發。

以下是謝金河臉書全文：

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大肅殺來了！

台股2日大跌1004點，成為巷議街頭的熱門話題，大家都在討論這個跌勢會到什麼時候？

每年的第三季是投資人比較難熬的時刻，尤其是經過上半年的大漲後的修正，這個時候又是上市公司繳交半年報的時刻，在股價大漲後，如果交出的是不能見人的成績單，後座力將奇大無比。2日Intel上演這個慘劇，股價重挫26%，原因是Intel第二季虧損16.1億美元，又一裁員1.5萬員工，這個重摔市值剩下914.4億美元，差不多跟鴻海相當，這是難以想像的事。

第三季全球股市，先是經過老人與狗的技術乖離修正，接下來是巴菲特的名言：潮水退了，才知道誰在裸泳？半年報會對股價帶來大修正。這次領航全球的輝達從140.67跌到101.37美元，股價下跌27.74%，市值蒸發9420億美元，這是帶領AI股回檔修正的根源。台積電ADR從193.47殺到146.87美元，下跌24.09%，這當然會影響台積電的股價。

這些股市的修正，現在又遇上美國準備降息，日本則開始升息，過去很長時間在零利率以下的日本，這次10年債殖利率上升至1%左右，這會影響利差交易的資金轉向。這時日圓反彈至146兌一美元，日本股市造成殺戮，2日重挫2216.13，跌幅5.81%，這也是很可怕的。

現在美國準備降息，市場會朝著景氣衰退來解讀，油價下跌，債券殖利率回落，美國10年債殖利率降至3字頭，這引來市場恐慌，VIX指數飆高。台灣的投資人要盯住費城半導體指數的走向，這次SOX指數從5931.83跌到4640.68，指數下跌21.79%，這會大大影響台灣半導體股走勢！

這段金融市場的大修正可能會持續一段時間，變數釐清後，股價調整合理後，市場重新洗牌再出發！