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快加油！明起汽油漲0.2元　柴油漲0.3元

▲加油站，中油，油價。（圖／記者廖婕妤攝）

▲加油站。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣中油公司自明（5）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.0元、95無鉛汽油每公升31.5元、98無鉛汽油每公升33.5元、超級柴油每公升27.6元。本週因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.3元及2.6元。

台灣中油表示，本周國際油價下跌。浮動油價調整原則的調價指標7D3B周均價下跌1.88美元，新台幣兌美元匯率升值0.013元，計算跌幅為1.87%。

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按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.5元及2.9元，因亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)汽、柴油稅前最低價較前周高，為維持價格低於前述國家，汽、柴油各吸收0.8元及2.1元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.5元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.3元及2.6元，國內汽、柴油實際價格各調漲0.2元及0.3元。

本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲鄰近國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整之1.3元及2.6元均由台灣中油吸收，113年累計至6月底止，台灣中油共吸收約159.94億元。

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關鍵字： 加油中油

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