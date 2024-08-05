371萬存股族注意！10檔金融股8月除權息　台新金打頭陣

▲台股資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

371萬存股族熱愛的金融股除權息大秀一波接一波上演，《ETtoday新聞雲》盤點已公告除權息時間表的金融股中，光是8月就有10檔金融股即將上演除權息大秀，其中有7家是金控、3家為銀行，又以台新金（2887）即將在周二（8月6日）除權息最早衝剌。

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擁有35.68萬股民的台新金今（7日）為除息前最後交易日，上周最後一個交易日雖小跌0.05元或0.25%，以每股20.1元作收，成交量超過4.5萬張，為5月31日以來最大量，且全周小漲0.05元或0.25%，為連續兩周上漲。

依據台新金公告，8月6日同步除權息，預計每股配0.4元股票與0.59999999元現金，合計配發0.99999999元，以8月2日收盤價估算，現金殖利率接近3%。

另外，周四（8月8日）共有第一金（2892）、兆豐金（2886）與台企銀（2834）3家公股金融機構除權息，3家公司中以擁有50萬股民的兆豐金現金殖利率3.52%最高。

另外，6月27日除息的元大金（2885）已在7月中旬填息，預定下周一（8月12日）權除，預定每股配發0.2元股票。

法人指出，台股上周最後一個交易日受到美股重挫影響，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等多檔電子權值股狂瀉，指數終場暴力下殺1004點創史上最大跌點，金融股除了新產（2850）跌幅5.49%、群益證收跌4.01%殺最多以外，其餘跌幅多在0.33%至3%之間，金控股新光金（2888）還逆勢收漲0.46%，以每股11元作收，成為盤面上相對穩定的力量。

另外，電子股動盪加劇下，金融股較易成為資金避風港，特別是美國降息，資金寬鬆流向市場，對於壽險型、證券型金控發展較為有利，屆時也可以再掀一波話題。

