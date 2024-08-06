「街口小霸王」插旗瑞興銀行　台新吳家背後撐腰

▲胡亦嘉插旗瑞興銀，已默默買到成第三大股東。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

生華科董座胡定吾么兒、「街口小霸王」胡亦嘉又出招，他低調吃下新光吳火獅家族老四、新纖董座吳東昇掌控的瑞興銀行逾八％股權。本刊調查，胡亦嘉入股瑞興銀，是為布局金融發展，但也引發聯想，是為了助攻姻親、台新金董座吳東亮在「新新併」布局。對外界猜測，胡亦嘉強調，插旗瑞興銀純粹是深化金融合作布局。

「街口小霸王」胡亦嘉默默布局3年，砸下逾3億元，吃下小而美的瑞興銀逾8％股權，一舉成為瑞興銀第三大股東，胡亦嘉說，「是為未來深化合作提前布局，目前沒有進一步想法。」

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今年43歲的胡亦嘉是國內電子支付龍頭街口支付的創辦人，目前也是街口支付母公司街口金科董事長，靠著撒錢圈地，讓街口支付成為國內擁有最多使用者的第三方電子支付業者，胡亦嘉更豪氣喊出：「要當台灣的螞蟻金服。」

有著雄心壯志的胡亦嘉，為何會看上瑞興銀？胡亦嘉解釋，參考中國大陸經營模式，現在台灣要做創新服務不易，要有牌照才比較符合台灣的監管現況。他也透露，曾經和瑞興銀大股東、新光吳火獅家族老四、新纖董座吳東昇聊過，「應該沒有人會不歡迎買他們（瑞興銀）的股票吧？」

胡亦嘉插旗瑞興銀，除為了擴充事業版圖，胡亦嘉和親家吳東亮的關係，讓外界對他插旗吳東昇的瑞興銀，不免多了幾分聯想，「Kevin（胡亦嘉）3年前就布局瑞興銀，當時正是新光金大股東洪士琪提成立新光金、台新金合併研究小組的時間點。」市場人士分析。

「過去老四吳東昇在新光金合併案，一向支持老大吳東進。今年4月底，新光金董事會表決新光金、台新金重啟合併案時，老四祕書賴慧敏就以新光三越法代身分，投下反對票。胡亦嘉插旗瑞興銀，是否為協助老三吳東亮掣肘老四？」吳家親友提出質疑。對此，親近吳東亮人士說，「Kevin個性不受控，投資瑞興銀，單純是Kevin布局，和家族關係不大。」

據悉，新光金、台新金合併案上（7）月初第一階段DD（due-diligence，盡職調查）已完成，「目前財顧公司正在評估價格，新光金仍傾向以淨值計價，台新金則傾向以市價計算。新光金第一季淨值每股約16.53元，以上週五（8月2日）收盤價來看，每股收在10.9元，仍有一段差距。」知情人士表示。

吳家親友透露，自從5月底，中信金傳出也有意合併新光金後，「老三吳東亮就一改先前對合併新光金的保守態度，相對積極，力拚明年完成合併案，以免夜長夢多。」



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