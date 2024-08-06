日本股市血洗暴跌！矢板明夫曝關鍵「一聲咳嗽引發全球雪崩」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）



記者周亭瑋／綜合報導

全球股市昨（5）日重挫，日經平均指數連續大幅下跌，最終收在31458.42點，跌幅12.4%。對此，資深媒體人矢板明夫分析背後原因，更直言「直接跌了4000多點。超過了1987年的黑色星期一，成為了日本史上股市下跌幅度最大的一天。」

矢板明夫昨夜在臉書提到，日本股市從去年1月的26,000點。花了一年半終於漲到了41,000點，然後只用了兩三個星期，就回到了31,000點，「有點像小時候溜滑梯，花時間一步一個台階爬到滑梯頂端，一口氣就溜下來了。」

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他直言，日本這次股災的最直接原因，是上個月底日本央行總裁植田和男突然宣布升息0.25%，並在記者會上表示，「如果經濟和物價走勢符合我們的預測，我們將繼續升息。」聽到這個表態後，很多投資家坐不住了，因為日圓長期的負利率政策，很多投資家透過借日圓買美元，再投資美元資產的方式理財，如果日圓今後持續升息，一定會提高他們持有日圓的成本，於是很多投資機構就匆匆地把手上的資產賣掉，換回日圓，還給銀行。

矢板明夫接著表示，「這麼一來，市場上日圓的需求急遽擴大，就形成了日股跌、美股跌、日圓漲的惡性循環；而且很多人都加了槓桿，又用AI管理，一旦超過止損線，就被強制平倉。在這一波股災中，有很多人傾家蕩產。」

日本媒體把這次股災稱作「植田衝擊」。至於植田為什麼選擇在這個時候升息，很多人說是來自政府的壓力，因為最近日元一再貶值，已經開始影響到日本的實體經濟。岸田內閣希望日本央行有所作為，於是植田就想到了升息這個老辦法，一般認為升0.25%是一個很小的幅度，但是誰也沒有想到，這一聲「咳嗽」，引起了全世界股市的雪崩；而這場股災影響之大，很可能連累到岸田首相九月份不能夠連任自民黨總裁。

矢板明夫認為，這場股災的原因還有好幾個，「一個是最近1年多以來，除了中國以外，各國的股市漲幅太大了，需要調整一下；還有就是美國總統大選白熱化，鹿死誰手，現在很難判斷，兩黨對未來的經濟發展政策看法分歧，致使很多投資家不敢進場，選擇先保留觀望；但現在世界經濟屬於新一波的產業革命期，前景是看好的。這次股災應該不會持續很久，很多專家都分析，美國總統大選之後，還會漲回來。」