全球市場動盪　美聯準會面臨緊急降息壓力

▲美股短線動盪加劇。（圖／路透）

文／中央社

全球股市持續拋售引發各界呼籲美國聯邦準備理事會（Fed）迅速及果斷降息，部分分析師敦促聯準會在9月針對利率做出決策前緊急降息。

《法新社》報導，根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）提供的資料，期貨市場上週預期聯準會將在9月的下一次利率決策中降息1碼（25個基點），不過現在認為，降息2碼（50個基點）的可能性更大。 美國銀行（Bank of America）經濟學家在最近給客戶的報告中寫道，「利率潮流已經迅速轉向」，還說他們如今認為9月的降息「實質上已經確定了」。

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過去一年，聯準會將基準貸款利率維持在20年來高點，並努力將通膨降至其設定的2%長期目標。 經過今年稍早的小幅上揚後，年度整體通膨率現在再次回落至目標水準，而美國經濟仍在成長，勞動市場已經疲軟。 在這樣的背景下，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上週示意，「最快」可能會在9月首次降息。

不過，有些分析師擔心，9月可能還不夠快，因為市場對上週低於預期的美國就業數據做出了戲劇性反應，引發外界對美國正在進入衰退的擔憂。

美國賓州大學（University of Pennsylvania）華頓商學院（Wharton School）榮譽財經教授席格爾（Jeremy Siegel）今天上午對CNBC說：「我呼籲聯準會基金利率緊急降息3碼（75個基點），9月會議再降3碼。這是最低限度。」

儘管有些經濟學家呼籲聯準會緊急降息，也有人支持聯準會在9月採取行動。 高盛集團（Goldman Sachs）經濟學家梅里克（David Mericle）和阿貝卡西斯（Manuel Abecasis）在4日發表的投資者報告中說：「在沒有發生突然改變情況的重大衝擊下，從一份就業報告中做出過多推論通常是錯誤的做法。」鑒於當前狀況，他們也將未來衰退概率提高10個百分點至25%。

無論是現在或是9月採取行動，聯準會在美國11月總統大選前的任何降息舉措，都會將這個獨立的美國央行推入共和黨籍前總統川普與民主黨籍副總統賀錦麗的政治競選中。 川普先前曾指責鮑爾對民主黨表現出政治偏袒，並表示如果自己在11月勝選，他不會再任命鮑爾擔任聯準會主席。