LINE Pay上半年賺3.67億元！擬現增新股8千張　每股暫定520元

▲在台超過1,200萬用戶數的LINE Pay，登錄興櫃後已滿6個月，近期已向證交所提出上市申請。（圖／LINE Pay提供）
記者楊絡懸／台北報導
LINE Pay連加網路（7722）6日公布今年上半年財報，同時也將在上市掛牌前初次辦理現金增資發行新股8,000張，採溢價發行，發行價格暫定為每股新台幣520元，預計募集總金額為新台幣41.6億元。
在台超過1,200萬用戶數的LINE Pay，登錄興櫃後已滿6個月，近期已向證交所提出上市申請。觀察LINE Pay財報，今年上半年營收29.3億元，年增33%；營業毛利9.1億元，營業利益4.4億元；歸屬於母公司業主淨利3.67億元，年增58%，累計每股淨利（EPS）6.12元，表現亮眼。
另一方面，LINE Pay也公布上市掛牌前初次辦理現金增資發行新股，預計發行股數普通股8,000張，發行價格採溢價發行，暫定為每股520元，預計募集總金額為41.6億元。以8月6日收盤價527元相比，價差約1.3%，在此次辦理現金增資中，LINE Pay保留5%、即400張由員工認購股數，剩餘7,600張為提撥供股票上市前辦理公開承銷。
不過對於實際發行價格，LINE Pay表示，擬提請董事會授權董事長，參酌市場狀況及配合上市前承銷方式，並依相關證券法令，與主辦證券承銷商共同議定。
LINE Pay也解釋，依據「外國人投資條例」第15條規定，不受《公司法》第267條現金增資時應保留發行新股總數10%至15%股份由公司員工承購的規範；現金增資案經生效後，將訂定增資基準日、掛牌日等後續事宜。
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