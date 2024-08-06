▲裕民航運考慮年底前加造海岬型與超輕便型船。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

裕民(2606)第2季營收41.63億元，年增14%，季增8%，稅後盈餘12.13億元，年增103%，季增23%，EPS1.44元，創7個季度以來新高。上半年營收80.08億元，年增23%，稅後盈餘22.01億元，年增102%，EPS2.61元。

公司方面表示，下半年估計市場情況會比上半年好些，加上公司8、9、10月各有一艘6.4萬噸超輕便型船交船，可以增添營收獲利，另第三季投資集團關係企業等股利進帳，估計約有3.3億元，可貢獻EPS約0.4元。

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裕民指出，第二季巴西礦商淡水河谷(VALE)鐵礦砂出口量年增13.8%、西非幾內亞鋁土礦出口年增20.3%，長水路的航程推升了海岬型船舶運價上漲，季內海岬型船舶平均日租達到22,665美元，年增46%。

另因天氣炎熱，加上電動車與AI用電量大，中國電力需求持續上升，帶動中國大陸第二季煤炭進口量年增11.3%。

公司下半年交船的4艘6.4萬噸超輕便型船，目前有在洽談兩年以上長租，長租或放在現貨市場都有可能，明年還有一艘同級船預計在3、4月間交船，後續暫無訂單，有可能在年底前簽訂新造船合約，主要考慮訂造海岬型與超輕便型船。

根據Clarksons研究機構預估，2024年乾散貨貿易延噸海浬成長率4.4%，遠超過過去10年平均2.2%。主要乾散貨貿易量：鐵礦砂、煤炭和穀物預計分別將成長2.7%、0.3%和2.2%。下半年度為礦商傳統出貨旺季，VALE和Rio Tinto均強調維持全年鐵礦砂出貨量預測不變。

今年巴西大豆出口可望創下2000年以來的紀錄，來到1.06億噸，北美穀物出口預計也將成長10%，來到1.36億噸。受惠於中國進口量增加及有利的天氣條件，幾內亞鋁土礦貿易量今年預計將成長14%，來到1.24億噸。近期中國政府宣布將在8月底前撥出3000億人民幣特別國債，鼓勵大規模設備更新，預期將帶動中國原物料需求。

Clarksons報告估計2024年散裝船舶總運力成長3.1%。目前新船訂單占現有船比率為歷史低檔，僅9.4%，加上今年可接新船訂單的主流船廠數量較去年減少48%，新船從下訂到交船時間平均需要等待3.58年，船舶運力低位數增長將有助於推升未來散裝船舶運價。

裕民目前營運船隻共68艘，船隊總噸位數有94%屬環保船，比率遠高於市場平均數37%，散裝船隊平均船齡僅有6.5年，為市場平均船齡12.3年的一半，同時，裕民船隊中有91%船舶符合營運碳強度(CII)指標，不需要減速航行，整體船隊的營運競爭力得到了提升。公司稍早已宣布劃船隊長期成長策略方向，設定總艘在100艘以上，總載重噸突破1000萬噸的雙成長目標。