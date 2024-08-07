接班統一10年集團營收近兆　羅智先兵分五路拚霸業

▲羅智先喊出要打造「亞洲流通生活平台」，積極在線上線下布局。



圖文／鏡週刊

成立超過半世紀的統一集團，2013年完成世代交接，由羅智先正式接下統一董事長，有別於第一代的製造業思維，掌權10多年來，他全力帶領統一集團轉型，朝生活產業發展，成功讓集團市值翻倍、整體營收逼近兆元，接下來他將兵分五路拚霸業，達到「全通路」的布局目標。

成立超過半世紀的統一集團，由高清愿創立，版年完成世代交接，由羅智先正式接下統一董事長，有別於第一代的製造業思維，掌權10多年來，他全力帶領統一集團轉型，朝生活產業發展，成功讓集團市值翻倍、整體營收逼近兆元，成為主宰台灣生活的霸主。

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近年，羅智先喊出要打造「亞洲流通生活平台」，以「生活品牌」為戰略核心，並規劃「製造＋研發」「貿易＋流通」「零售＋體驗」「聯盟＋併購」等四大主軸為發展方向。過去他接受本刊專訪時曾宣示：「我們最終的目標是，希望協同台灣的食飲業者，特別是中小企業以及台灣的農漁業者，能夠一起在這個平台上貨暢其流、物通天下。」

觀察統一集團的布局策略，這幾年在羅智先帶領下，除了中國大陸，也超前部署越南、菲律賓、韓國等國，版圖橫跨東南亞及東北亞；同時也積極在國內布建基礎工程，不僅整合旗下物流公司，還砸下百億重金在北中南籌建大型物流園區。

▲統一集團積極在國內布建基礎工程，不僅整合旗下物流公司，還砸下百億重金在北中南籌建大型物流園區。（統一提供）



在通路布局上，羅智先也快馬加鞭，除了拓展超商據點，2022年還斥資290億元，從法商手上買下台灣家樂福剩餘6成股權，取得台灣家樂福實際經營權，目前統一集團擁有超商、超市、量販、百貨四大業種，穩坐國內零售業霸主寶座。

這次統一集團砸約32億元吃下Yahoo台灣電商事業，已讓各家業者繃緊神經。一名業界人士觀察：「電商最難的是最後一哩路，因為它涉及配送成本、配送速度與效率，而統一集團擁有強大的倉儲、物流系統，透過資源整合與優化，有助於提升消費體驗、擴大市占率，隨著電商缺口補足，可望達成全通路的布局目標。」隨著羅智先揮軍，攪亂市場一池春水，電商洗牌大戰正式開打。



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