金融股3檔明除權息！內外資大對作　兆豐金賣壓重收跌

▲明日有3檔金融股除權息。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林潔禎／台北報導

金融股明（8）日有兆豐金（2886）、第一金（2892）與台企銀（2834）3檔除權息，合計股東人數高達133萬餘人，其中兆豐金雖有投信買盤力挺，但遭外資大幅調節，今（7）股價全場都在平盤以下游走，棄權息賣壓沈重，第一金、台企銀雖同樣面來自外資賣壓，惟皆以上漲作收。

投信今日大買金融股，買超前四名全是金融股，依序是兆豐金、第一金、永豐金（2890）、中信金（2891），買超張數介於7800~9800張之間，其中買超前二即是明日要除權息的兆豐金與第一金，市場認為買盤主要來自台股ETF成份股配置所致。

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但相較於投信站在買方，外資確大幅調節持股，兆豐金遭外資調節1.7萬張，台企銀也是賣超1.2萬張都居外資賣超前十檔，至於第一金來自外資賣超壓力相對較輕，約為3300張。

3檔明日除權息個股中，以兆豐金股東人數逾50萬人最多，此次配發1.8元股利（含現金1.5元和股票0.3元），配發額度創金控成立以來新高，今股價以下跌0.25元或0.6%、41.55元作收，明日除權息參考價38.88元。

第一金擁有股東人數也高達46.97萬人，今年配發1.15元股利（含現金0.85元和股票0.3元），今股價以上漲0.05元或0.18%、28.25元作收，明日同步除權息，參考價為26.6元。

至於台企銀股東人數為35.5萬人，此次配發以股票為主力，合計配發1.35元股利（含現金0.2元和股票1.15元），今股價以上漲0.35元或1.99%、17.95元作收，明日同步除權息，參考價為 15.91元。