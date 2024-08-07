混血新創奧丁丁「獲美國千萬美元入資」　支付錢包整合恆星鏈

▲奧丁丁錢包（OwlPay Wallet Pro）已整合Stellar恆星鏈，並支援USDC穩定幣交易。（圖／奧丁丁集團提供）

記者楊絡懸／台北報導

區塊鏈技術金融科技公司「混血新創」奧丁丁集團（OwlTing Group）宣布，獲得美國非營利組織恆星發展基金會（SDF）策略性投資，完成最新一輪逾千萬美元的募資。此外，奧丁丁數位錢包解決方案也已整合在主流區塊鏈「恆星鏈」（Stellar blockchain）上，並支援USDC穩定幣交易。

奧丁丁表示，奧丁丁錢包（OwlPay Wallet Pro）目前支援恆星鏈及其他5種主流鏈上的USDC穩定幣交易，相關支付服務預計在恆星鏈交易網路上持續成長用戶數，並將可望觸及超過800萬名用戶、總支付額逾16億美元的交易規模，創造在真實世界資產達到持續成長的機會。

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據指出，奧丁丁錢包已在美國的蘋果公司App Store和Google Play商店上推出iOS和Android版本，為企業和個人用戶提供合法、合規、無縫操作的跨境交易體驗。

由於這項合作，奧丁丁錢包也順利加入恆星鏈生態圈，將世界上大多數的主流貨幣整合到一個無縫交易的平台中，並通過SDF近期對奧丁丁集團的策略性投資，為集團最新一輪的逾千萬美元募資活動寫下關鍵篇章。

據了解，奧丁丁本輪募資成功吸引來自美國、日本、英國和台灣的投資者。奧丁丁目前已持有美國28個州的資金支付執照（MTL），有46個州的企業用戶和28個州的個人用戶使用錢包服務。

事實上，恆星發展基金會（SDF）是一個支持恆星鏈發展和成長的美國非營利組織，恆星鏈則是一個連接全球金融基礎設施的開源網絡。SDF成立於2014年，協助維護恆星鏈的程式碼庫，支援建立在該網路上的技術和商業社群，並扮演與主管機關和機構間的溝通角色。

成立於2010年的奧丁丁集團，是一家全球區塊鏈技術金融科技公司，總部設在台灣，並在美國、日本、新加坡、香港、泰國和馬來西亞皆設有分公司；2021年推出Web 2和Web 3混合的支付解決方案，2022年獲得安侯KPMG與滙豐銀行「台灣前三大創新巨擘企業」。