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鬼月魔咒？連4年鬼門一開台股就跌　4大受惠族群「不賺真的很難」

▲▼股市 台北股市大跌 史上最大跌幅 跌破2萬點。（圖／記者屠惠剛攝）

▲農曆7月第3天，台股就跌破2萬點。（圖／記者屠惠剛攝）

文／陳唯泰／今周刊

台股有「鬼月魔咒」？這是剛好進入半年報密集發布期，加上國際股市不佳所致。

趁主流股休息時，找出切合鬼月商機、小而美的投資標的，也許有機會出頭天。

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台股在8月2日與5日連續出現單日重挫逾千點，指數一度跌破2萬點大關。2日盤後，我的手機群組不約而同地傳來一篇新聞《鬼月魔咒？連續四年鬼門一開台股就跌！》因為4日就是農曆7月1日，也就是俗稱的「鬼門開」。

老一輩人的說法是從這一天開始，陰間的鬼怪都會來到陽間找食物，而陽間的人要準備豐盛的食物來祭拜（或招待）這些「好兄弟」，現在的人稱之為「普度」。

大家可能會問，為什麼鬼門開台股就會跌呢？應該要漲吧！因為小鬼當家，股市應該要漲翻天才對。我個人認為將股市下跌歸咎為鬼門開，其實有點牽強，難道外資的賣超是因為鬼門開嗎？當然不是，但過去的確在這個時間點，比較容易見到股市的動盪。

我個人的看法是這個時間點，正好是第二季財報公告期，一旦財報公布的數字不如預期，就容易造成股價下跌。這次又加上美國經濟數據不如預期，跌勢就更加重了。

財報、美經濟數據 重擊股市

不過危機往往就是轉機，有四個次產業，我發現過去在鬼月反而業績更好。

一、食品：食品業在這個月的業績會好，其實是相當直覺的。因為有參與過中元普度的朋友們應該都知道，滿桌的飲料、餅乾、泡麵、三牲及水果，在人們的認知上，拜得愈豐盛，被好兄弟照顧的就會愈多。所以食品股在這一個月很容易業績跳升，再加上炎熱的夏天，飲料更是賣翻天，食品公司不賺真的很難。

二、百貨（含電商）：過去民眾為了要籌辦祭品，往往要跑好多個地方。可是現在有賣場、便利商店，甚至百貨公司、電商網站，都有辦法讓民眾「一站購足」。因此百貨相關個股，業績在這一個月也會特別有感。

三、運輸：嚴格說是宅配或物流股。因為如果在線上平台購物，不論是買得多還是買得少，都是要宅配。因此宅配物流公司的業績也會在這一個月出現成長。

四、汽車：我知道老一輩的人對於在鬼月出遊有忌諱，甚至盡量避免夜晚出門，更不要說在鬼月買車或買屋、入新厝。但是現代人對這些習俗沒有那麼在意。對此，車商趁著這個時機加強促銷，除了優惠價、配備升級、高額零利率分期外，還有送家電，甚至如果買的是電動車，再享首年充電半價的優惠。

3檔個股投資價值浮現

既然以上這些次產業，有機會在鬼月受惠，那麼有哪些個股值得留意呢？尤其是近期台股重挫修正，許多個股反而跌出了投資價值。附表是鬼月四大受惠族群中值得布局的標的，其中有些個股的股價淨值比偏低，且獲利能力不錯，投資人可以留意。

一、泰山（1218）：經營權之爭落幕後，股價由四字頭修正回一字頭，目前股價已低於每股淨值。在新的經營團隊努力下，營收逐漸回穩。每年的中元節仙草蜜、八寶粥幾乎都是必備的飲料與甜品，前者具有希望身體無病痛之意，後者象徵八方迎財、聚財寶的好兆頭，八種好料也象徵飽足、財庫補好補滿。所以普度供桌上除了旺旺仙貝之外，最常見的就是泰山八寶粥。

二、富邦媒（8454）：

國內電商龍頭，旗下通路包含momo購物網、電視購物及型錄。第二季合併營收約266.6億元，續創歷史同期新高，稅後純益7.7億元，每股盈餘3.2元。除了中元節之外，還有七夕情人節、父親節、中秋節等節慶陸續登場，可望推升營收，加上第四季為傳統零售業旺季，有雙十一、雙十二購物節，第二季是全年營收相對較低的季度。

三、和泰車（2207）：

日本豐田（Toyota）的國內代理商。7月推出的新改款Camry以較市場預期低的售價搶市，預料將再掀起一波國內房車及休旅車的大戰。過去3年和泰車的月營收，總是在鬼月與農曆新年兩個時間點衝高，現階段股價也在低檔築底，不妨特別留意。

除了上述的次產業，以往房地產市場在鬼月也容易出現賞屋人潮，因為大家都想趁鬼月跟建商要一點折扣；但今年營建股已經漲了不少，因此沒有特別推薦，投資人可依據上述條件自行搜尋。

（本為作者為證券分析師，現為仲英財富投資長）

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