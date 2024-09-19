iPhone 16明開賣　郭明錤：員工價顯示需求弱

▲iPhone 16 Pro。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

天風國際證券分析師郭明錤今日發文表示，目前已有Apple員工可用員工折扣購買iPhone 16，不過過往新款iPhone發售後，員工通常需等待數週才能購買，這可能是另一個iPhone 16初期需求低於預期的徵兆。

郭明錤日前也曾表示，根據最新的供應鏈調查與蘋果官網預購結果，分析iPhone 16首週末預購各機型關鍵數據，包括首週末預購銷量、平均等待出貨時間、預購前備貨量推估，iPhone 16系列在首週末預購銷量預估約3700萬支，較去年iPhone 15系列首週末銷量衰退約12.7%，關鍵在於iPhone 16 Pro機型需求低於預期。

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郭明錤說，iPhone 16 Pro機型需求低於預期的可能關鍵之一，是最大賣點的個人智慧系統Apple Intelligence無法隨著iPhone 16發售一起上市，且中國市場激烈競爭仍持續影響iPhone需求。

郭明錤指出，iPhone 16 Plus與標準版機型的首週末銷售均較去年成長，但對整體iPhone出貨幫助有限。 郭明錤表示，雖然iPhone 16系列首週末預購銷售衰退，但供應鏈生產計畫在短期內應不會有太大改變。蘋果仍有機會藉由發布Apple Intelligence與後續旺季促銷，例如歐美年底旺季與中國雙11檔期，預料將有機會改善銷售量，這也是後續觀察iPhone需求變化的重點。

郭明錤也指出，iPhone 16 Pro配備潛望鏡與iPhone 16系列售價不變等策略，對iPhone 16首週末銷量幫助有限。如果今年第4季的Apple Intelligence發布與旺季促銷對iPhone16出貨量幫助有限，預期蘋果在2025年會有更激進的iPhone產品策略以提振需求。