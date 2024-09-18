台美利率不同調！彭博：房市熱　台灣明年Q4才會降息

▲央行總裁楊金龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

央行即將於明（19）日召開理監事會定調貨幣政策，不過《彭博社》指出，面對房市過熱與通膨降溫緩慢的難題，預料台灣央行將維持指標利率於高點不變至少再逾一年時間，與聯準會（Fed）降息周期脫勾，且可能進一步推出收緊房貸等穩定房市政策。

根據彭博調查29位經濟學家，幾乎全數預期台灣央行本周四將維持重貼現率在2%的2008年以來高位，而其中一位認為央行可能升息12.5基點。此外，預估中值顯示要待2025年第四季才會啟動降息。

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報導同時指出，14位回覆彭博調查的經濟學家中，10位預估本周將宣布存款準備率不變，但有4位不排除還有調升的空間，以進一步收緊資金，限制資源過度集中在不動產，

根據《彭博社》記者萬千華、Cynthia Li聯名報導，央行總裁楊金龍今年面臨的挑戰一波未平一波又起，結構性通膨不易根除之際，政府的新青安優惠房貸政策又造成房市熱炒，不只促使央行於3月重啟升息，並在6月調升準存率且收緊信用管制。不料房貸比重仍持續升高，讓歷來傾向不以利率政策來應對房市的央行，史無前例祭出要求銀行自主管理房貸的手段。

紐約梅隆銀行亞太市場策略師Wee Khoon Chong表示，預期台灣央行將保持中性偏鷹的立場，且此次會議可能進一步收緊宏觀審慎措施以抑制房價加速上漲，此前已經實施了六波，但至今仍無法對抗科技股漲勢帶來的財富效應、就業成長對房市的外溢效果。

最新彭博調查中值顯示，經濟學家對台灣2024年GDP成長率的預估較上次調升至3.95%，全年通膨預估則在2.1%，勢創上世紀九零年代以來首見連續三年全年通膨高於2%，而預料2025年經濟與通膨前景才會降溫。