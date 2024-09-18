大船入港「水手先翻船」？首檔航運ETF掛牌前　淨值跌破發行價

▲當全球股市發生跌勢劇烈時，航運類股卻表現相對抗跌。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

全台首檔「航運ETF」野村全球航運龍頭息收（00960）預計9月20日掛牌，發行價15元，不過根據最新資訊，00960每單位淨值為14.94元，淨值跌破發行價，受投資人關注。

00960追蹤指數「NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數」，即納入全球三大航運種類的龍頭企業，包括貨櫃、散裝與油輪，是台灣首見「ETF新兵」聚焦航運股。

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攤開00960的連結指數成分細項，截至5月31日資料，在前十大持股中分別是長榮海運（9.66%）、丹麥馬士基（7%）、日本郵船（6.5%）、日本商船三井（6.49%）、日本川崎汽船（6.11%）、陽明海運（5.31%）、美國美森輪船（4.48%）、美國前線油輪運輸（4.16%）、美國天蠍座油輪（3.96%）、萬海航運（3.87%）。

▲野村全球航運龍頭息收（00960）追蹤指數「前十大持股」。（圖／記者楊絡懸製表）

航運股因有4個關鍵事件優勢推升股價，如美國東岸勞資合約協商、加拿大鐵路罷工、中東戰雲密布、歐美節慶商機，因此當全球股市跌勢劇烈時，航運指數不但反彈亮眼，更因地緣政治動盪，升高貨櫃航運需求，加上全球航運指數與主要股市關聯度低，可達到避險功用。

00960經理人張怡琳分析，航運業可觀察「運量」與「運價」變化，除了全球貿易保護主義，以及美中新一輪關稅可能引發廠商提前拉貨的需求，加上紅海危機升溫，航舶繞道好望角致使運力緊缺，船舶準點率持續下降，塞港及全球大缺櫃導致貨櫃以調度，將引爆搶運情況。

張怡琳說，時序將步入第四季，航運傳統「運量」旺季來臨，觀察運價指標，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）自今年初以來約1,900點，一度衝破3,700點，相當於運價增幅逾5成，挹注航運公司的營收與獲利，航運王股價在未來也更具想像空間。

根據野村投信公告，00960掛牌後，預計2025年1月首次除息。張怡琳強調，近期台股、美股波動大，想要增加資產組合的避險性，除了最基本的股債配置，航運股指數與主要股市關聯度低，利空擾市全球航運股反而有望逆勢撐盤，若投資組合添加全球航運，有機會帶來更好的優勢。