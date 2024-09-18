菱光30天飆漲近110％　連續7天上榜注意股

▲證交所公布17檔注意股。（圖／記者湯興漢攝）
記者廖婕妤／台北報導
證交所今日公布17檔注意股，其中，接觸式影像感測模組（CISM）廠菱光（8249）近6個營業日累積收盤價漲幅達41.6％，近30個營業日起迄2個營業日收盤價漲幅達109.57％，已經連續7天並列注意股。
菱光近期股價波動幅度大，股價自9／6約34.8元左右起漲，先連拉二根漲停，9／10暫休息一天，再連拉4根漲停，今日漲勢收斂，終場收56.9元，上漲3.08％，成交量逾1萬張。
今年以來，菱光股價以漲近93％，且受惠下半年起營運增溫，公布8月營收為4.78億元，月增7.68%、年增118.75%；累計今年前8月合併營收為26.27億元，年增14.84%。
此外，佳大（2033）、所羅門（2359）、隴華（2424）、美隆電（2477）、大量（3167）、聯穎（3550）、健策（3653）、眾達-KY（4977）、達興材料（5234）、和椿（6215）、旭暉應材（6698）、惠特（6706）、昇陽半導體（8028）、明輝-DR（911608）、巨騰-DR（9136）、T50反1群益3B購02（070280）等也同樣被列為今日注意股。
讀者迴響