19年來首見！Fed降2碼　有決策成員反對

▲美國聯準會。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

聯準會（Fed）降息2碼創4年來首見，不過Fed理事會偏鷹派成員鮑曼（Michelle Bowman）卻對降息幅度投下反對票，為2005年、近19年來首位在聯準會投票決議中針對主席鮑爾建議政策方向投下反對票的成員。

《路透社》報導，其他11名有投票權的委員全部投票支持將聯準會政策利率降低0.5個百分點（2碼)。聯準會表示，鮑曼更傾向於降息25個基點（即1碼）。

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聯準會為期兩天的利率制定會議共有19 名政策制定者，只有 12 名政策制定者對決定進行了投票。其中包括 8 名永久選民，包括聯準會理事會的所有 7 名成員和紐約聯邦儲備銀行主席，其餘 11 名聯準會主席以4人一組的方式進行一年輪調投票。

在1995年之前，聯準會理事提出反對意見的情況並不少見，但自那以後，該時期90多名反對意見中的絕大多數都是聯準會主席提出的。聯準會主席通常會尋求就決策達成共識，有時會達成妥協，以避免成員歧見可能削弱信譽。

鮑爾在7月利率制定會議後表示：「我確實認為我們是一個以共識為導向的組織。」這次會議聯準會也宣布成員「一致達成共識。」在疫情期間，聯準會決策會議上出現反對票並不常見。