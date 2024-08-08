錯誤決策痛失AI領先機會　外媒爆英特爾曾有機會收購OpenAI

▲OpenAI曾和英特爾討論過收購股權。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒路透社報導，有知情人士表示，大約七年前，英特爾原有機會購買OpenAI的股份，當時的OpenAI還是一個新興的非營利研究組織，致力於當時還很嶄新的概念，也就是生成式人工智慧，2017年和2018年時，兩家公司的高層討論了各種選擇，包括英特爾以10億美元現金收購15%的股份，不過英特爾最終決定放棄這項交易，部分原因是當時的執行長Bob Swan認為生成式人工智慧模型不會在未來推向市場，從而回報晶片製造商的投資。

兩位知情人士表示，OpenAI對英特爾的投資感興趣，因為這將減少他們對NVIDIA晶片的依賴，並允許這家新創公司建立自己的基礎設施。知情人士補充說，後來這筆交易也失敗了，因為英特爾的資料中心部門不想以成本價生產產品。英特爾決定不投資OpenAI，OpenAI隨後於2022年推出了開創性的 ChatGPT，目前估值約為800億美元。

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上週，英特爾第二季財報引發股價下跌超過市值四分之一，這是自1974年以來最糟糕的交易日。英特爾的市值30年來首次低於1000億美元。這位昔日的市場霸主仍在努力將一款重磅人工智慧晶片產品推向市場。但與市值2.6兆美元的競爭對手NVIDIA相比，英特爾顯得相形見絀，英特爾也落後市值2180億美元的AMD。

當被問及其人工智慧進展時，英特爾發言人提到了執行長Pat Gelsinger最近的評論，他表示該公司計劃於今年第三季推出的第三代Gaudi人工智慧晶片將超越競爭對手。Gelsinger表示，該公司擁有「20 多家」第二代和第三代 Gaudi 客戶，其新一代 Falcon Shores AI 晶片將於 2025 年底推出。

在OpenAI方面，微軟2019年介入投資，2022年ChatGPT的發布以及全球大公司部署人工智慧的熱潮引發了人工智慧時代的前沿。受訪的前高層和產業專家表示，儘管事後看來，英特爾錯失了這筆潛在交易的機會，但十多年來，該公司在人工智慧霸主地位的爭奪戰中逐漸失敗。半導體研究集團 SemiAnalysis 創始人 Dylan Patel 表示，英特爾在人工智慧領域的失敗是因為他們沒有向客戶提供有凝聚力的產品策略。四位直接了解英特爾情況的前高管表示，二十多年來，英特爾一直相信CPU可以更有效地處理構建和運行人工智慧模型所需的處理任務。

一位知情人士表示，英特爾工程師認為競爭對手NVIDIA和AMD使用的GPU電玩晶片架構相對醜陋。然而到了 2000 年代中期，研究人員發現遊戲晶片在處理建構和訓練大型人工智慧模型所需的密集資料處理方面比 CPU 更有效率。由於 GPU 是為遊戲圖形而設計的，因此它們可以並行執行大量計算。從那時起，NVIDIA的工程師花了數年時間修改 GPU 架構，以適應人工智慧的使用，並建立了利用這些功能所需的軟體。

日本投資銀行大和分析師 Lou Miscioscia 表示，當人工智慧到來時，英特爾只是沒有在正確的時間提供正確的處理器。