AI伺服器拉抬！緯創7月營收861.9億元　再寫歷史同期新高

▲緯創公布7月業績狀況。（圖／翻攝自緯創官網）
記者楊絡懸／台北報導
緯創（3231）8日公布7月營收861.9億元，月減2.9%，年成長27.3%，創下歷史同期新高；累計今年前7個月營收達5,653.5億元，年成長16.26%。儘管單月營收較上月略微減少，但AI伺服器仍見強勁動能，並同時拿下輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）等大廠訂單，法人看好下半年將見到亮眼成績。
觀察緯創7月各產品出貨情形，7月筆電出貨160萬台，月減11.1%，年增6.7%；桌機出貨80萬台，月對月持平，年增6.7%；顯示器出貨80萬台，月減11.1%，年對年持平。對於呈現月減，緯創表示，主要是因為6月出貨受季底效應帶動，墊高基期，7月屬正常表現。
展望後市，緯創表示，預期第三季筆電出貨可望持平或小幅成長，桌機出貨季增雙位數百分比，顯示器則為季對季持平，AI伺服器出貨季增雙位數百分比，通用型伺服器出貨則季對季持平。
整體來看，緯創AI伺服器逐月、逐季成長趨勢不變，第三季將有雙位數成長，也預期全年將有三位數百分比成長。此外，由於下半年是電子產業旺季，也有機會在第三季營收業績看見歷史同期新紀錄。
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