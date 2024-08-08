是你嗎？網路報稅11836名中獎名單揭曉　頭獎20萬現金

▲所得稅申報。（圖／記者屠惠剛攝）



記者廖婕妤／台北報導

報稅季落幕，財政部日前舉報網路報稅中獎，全部獎項計1萬1836名，最大獎20萬元現金獎落新竹市，財政部今（8）日下午4點也公布完整中獎名單，民眾可至財政部、中區國稅局Facebook粉絲專頁，及中區國稅局官網查詢。

為鼓勵民眾使用網路或手機申報112年度綜合所得稅，並透過e化方式辦理繳退稅，財政部今年舉辦「行動e報稅 好禮相送」抽獎活動，並於今日下午公布完整名單，總計有3大獎項，共有1萬1836名幸運兒中獎。

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財政部說明，獎項內容包括「網路報稅獎」，頭獎20萬元現金1名、貳獎10萬元現金2名、參獎5萬元現金3名、肆獎1萬元現金10名、伍獎5000元現金20名、陸獎電子禮券1000元800名、普獎電子禮券200元5000名；「手機報稅加馬獎」電子禮券500元3000名；「e化繳退稅加碼獎」電子禮券200元3000名。

財政部也特別提醒，「網路報稅獎」頭獎、貳獎、參獎、肆獎及伍獎會以掛號郵寄中獎通知；「網路報稅獎」陸獎及普獎、「手機報稅加碼獎」及「e化繳退稅加碼獎」之電子禮券，會以中獎人申報112年度綜合所得稅所留存之手機號碼，自113年8月13日起以簡訊通知中獎訊息。

財政部強調，國稅局絕對不會以電話通知中獎人至ATM進行帳戶操作，請民眾小心留意避免受到詐騙。