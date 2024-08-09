汎銓第二季EPS 0.87元轉虧為盈　成功打入美系AI晶片龍頭廠

▲汎銓經營團隊，圖中為董事長柳紀綸。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／綜合報導
半導體檢測大廠汎銓(6830)今日公布2024年第二季合併營收5.09億元，季增17.12％，毛利率達31.48％，季增6.32個百分點，稅後淨利4,074萬元，每股稅後盈餘達0.87元，較上季繳出虧轉盈表現。累計2024年上半年合併營收9.44億元，稅後淨利3,118萬元，每股稅後盈餘0.67元。
汎銓2024年7月合併營收達1.81億元，月增3.7％、年增5.5％，並創歷年單月新高，累計2024年1至7月合併營收11.25億元，年增3.91％。汎銓積極優化檢測分析工法、精進新增檢測分析產能良率，受惠半導體相關客戶積極投入先進製程研發，帶動旗下材料分析(MA)業務隨著客戶委案量增加而同步成長，係7月合併營收寫下歷年單月新高之關鍵。
汎銓於全球據點佈局、新客戶合作亦取得良好進展，除成功打入美系AI晶片龍頭大廠為其台灣重要合作夥伴，並已取得長期穩定IC驗證分析服務合作案。在全球據點佈局方面，繼今年5月成立美國子公司，今日董事會通過美國子公司MSS USA CORP取得美國加州Sunnyvale廠房及土地，投資金額730萬美金，顯示公司經營團隊良好執行效率與美國科技環境的熟悉度，今日同步通過日本子公司MSS JAPAN株式會社擬進行新租賃廠房裝修工程案，汎銓仍積極推進日本據點投入營運階段規畫，助力整體營運正面挹注。
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