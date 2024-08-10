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全球人壽攜手台鋼雄鷹　締結長期戰略合作

▲▼全球人壽與台鋼雄鷹職業棒球隊締結成為長期戰略合作夥伴。圖左三為全球人壽董事長林文惠、右三為台鋼雄鷹董事長王炯棻。(圖／全球人壽提供)

▲全球人壽與台鋼雄鷹職業棒球隊締結成為長期戰略合作夥伴。圖左三為全球人壽董事長林文惠、右三為台鋼雄鷹董事長王炯棻。(圖／全球人壽提供)

記者陳瑩欣／台北報導

全球人壽長期支持台灣體育發展，在成立30周年的重要時刻擴展至職棒版圖，今(10)日正式宣布與台鋼雄鷹職業棒球隊締結成為長期戰略合作夥伴，全球人壽董事長林文惠和台鋼雄鷹董事長王炯棻均親自出席合作儀式，期待透過企業的力量協助台灣棒球運動發展，亦展現全球人壽以行動鼓勵球員們勇敢追夢，落實「因為愛 責任在」的品牌理念。

全球人壽歡慶成立30周年，今日攜手台鋼雄鷹於台北大巨蛋舉辦企業主題日，活動邀請全球人壽董事長林文惠擔任開球貴賓，為比賽開出好球，並安排全球人壽「樂活寶」與台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」合體熱舞，活力四射揭開比賽序幕。同時，為感謝廣大保戶對全球人壽的支持，現場亦舉辦全球人壽「黛上賓VIP保戶活動」，由全球人壽總經理馬君碩率多位高階主管親臨現場，與VIP保戶一同為台鋼雄鷹加油。

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有鑒於詐騙事件層出不窮，全球人壽特別結合本次主題日設立「全球人壽防詐騙活動攤位」，宣導防詐騙基本知識，透過遊戲互動方式讓民眾更加簡單快速了解常見詐騙樣態，提高防範意識遠離詐騙威脅，杜絕可能的金融詐騙，並提醒民眾若不幸遇詐騙，應保持冷靜，切勿落入詐騙話術之中，如有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線進行查證。

全球人壽長期推動台灣棒球健全發展不遺餘力，自2009年起支持基層棒球發展，從少棒到職棒推動國球扎根教育，並為離島偏鄉學子完成棒球夢想，積極提升臺灣棒球的國際能見度，為臺灣體壇注入蓬勃活力，已成為年度企業社會責任的指標性活動，深獲各界肯定、贏得多項殊榮，不僅獲得2023 TSAA台灣永續行動獎「SDG04我的棒球夢圓夢計畫-銅級」的肯定，更自2018年以來，已連續6年年年鍍金、勇奪「體育推手獎-贊助類金質獎」的最高榮譽。
 

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關鍵字： 全球人壽王炯棻台鋼

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