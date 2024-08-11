ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

美股嚇跌還沒完？　9月2大關卡決定恐慌性崩盤是否再現

▲▼美股,道瓊,美股下跌,美股大跌,華爾街。（圖／路透）

▲美股暴漲暴跌，牽動全球股市。（圖／路透）

文／玩股X檔案

美股投資人對於經濟衰退的疑慮已經穩定下來了嗎? 雖然聯準會官員說明，不會或不像是進入衰退... 不過薩姆規則衰退指標，近期首次觸發條件！衰退條件是甚麼？能夠化解嗎？9月份的非農就業數據至關重要！失業率必須小於多少？才能解除衰退條件？另一關則是降息力度大小！
美股自7月下旬過後，走勢下探速度加快且變得相當不穩定...

投資氣氛又重新回到擔心美國經濟出現經濟衰退現象!

[廣告]請繼續往下閱讀...

尤其是8月2日公布7月非農就業數據發布，失業率上升

使得薩姆規則衰退指標來到0.53%

▲▼薩姆規則。（圖／玩股網授權刊載）

▲▼薩姆規則。（圖／玩股網授權刊載，下同）

為何薩姆規則衰退指標達標，會引起經濟衰退疑慮？

最主要這項指標，在美國過去重大經濟衰退，都有出現達標現象...

也就是說對於美國經濟衰退的捕捉率，過去達到百分百準確。

衰退指標是由前聯準會經濟學家薩姆研究發現，並自1970年提出規則...

當美國失業率最近3個月平均值，減去過去12個月失業率低點；

所得數值若是超過0.5%，則代表經濟體現階段正在經歷衰退!

而8/2(五)所公布的7月失業率達到4.3%

這讓薩姆規則衰退指標，由0.43%上升到0.53%

▲▼薩姆規則。（圖／玩股網授權刊載）

憂心經濟率退的恐慌引發美股指數下挫，其中NASDAQ與費城半導體跌勢最重！

加權指數8/2日、8/5日接連2日創下史上最大跌點...

不僅是台積電、鴻海、聯發科、廣達、日月光投控、台達電等權值股曾觸及跌停！

8/5日上市加上櫃，跌停家數合計799家，幾乎可說是無差別式下跌。

而近期有發表談話的聯準會官員，也有關注到這現象...

並在談話中說明不會或不像會陷入衰退！

就連薩姆也不認為，目前已經在經濟已經在衰退中...

▲▼薩姆規則。（圖／玩股網授權刊載）

若就薩姆規則衰退指標來看，圖中的確有幾處紫色箭頭標示處；

代表剛靠近或觸發衰退指標，但是隔一個月又迅速跌回到0.5%之下!

例如1976年11月的薩姆規則衰退指標就剛好達到0.5%，12月就跌回到0.47%水準。

7月分的失業率，讓讓薩姆規則衰退指標，由0.43%上升到0.53%才剛達標...

也就是說下個月的非農就業數據，就是一個相當重要的檢驗關鍵!

因為1個月剛觸及0.5%或許有可能如官員所說，靠近衰退邊緣...

但是若是連續2個月都達標，甚至走勢呈現向上攀升!

這難免對經濟衰退的恐慌又會再度復燃~

因此要論美股是否會再度出現恐慌性崩盤?

9/6(五)晚上20：30所公布的8月失業率是焦點所在!

關鍵數據在哪? 同樣套用薩姆規則...

若要避免出現經濟率退，則薩姆規則衰退指標必須<0.5%

假設9/6日所公布的失業率為X%

從9月往前推，近一年度(12個月)所公布的失業率，如圖所示。

當中你可以發現，過去一年的失業率低點，數值為3.7%

近3個月平均值：(x%+4.3%+4.1%)/3

近3個月平均值-過去一年的失業率低點<0.5%

(x%+4.3%+4.1%)/3-3.7%<0.5%

(x%+4.3%+4.1%)<4.2%*3

X%<4.2%

也就是說9/6(五)所公布的失業率必須<4.2%，才會讓薩姆規則衰退指標跌回到0.5%之下!

這是9/6日的關鍵數據! 因此會不會又出現恐慌性崩盤?

由薩姆規則衰退指標，估算出關鍵數據，提供給你參考!

這是9月的第一大關，另外一關當然是9/19(四)利率決策會議，

主席包爾宣布實際降息是否為1碼?

包爾在8/1(四)利率決策會後記者會，才表明不考慮1次降息2碼；

因此第二大關所要檢查的重點數據，就是1碼還是2碼?

最主要的目的，其實就是在判斷降息的方式...

究竟屬於「預防式降息」還是「衰退式降息」?

這2種降息方式，其實各大金融機構都有人看，看法皆不盡相同...

若是以聯準會利率決策會議原先目標，傾向「預防式降息」也就是如計畫降息1碼；

但若是9/19降息，1次降2碼或2碼之上...

則是為了拯救並避免經濟陷入衰退，所採用的救市措施，也就是「衰退式降息」

所以同樣都是降息，力度不同其目的性也就不同，

對於美股指數、加權指數的衝擊性也就完全不一樣!

究竟是「預防式降息」還是「衰退式降息」？

9月份還有這2大關卡，牽動市場投資人的敏感神經！

今日文章整理9月影響是否衰退的關鍵數據與重點，提供您作參考與留意~

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

本文由《玩股網》授權刊載，不得轉載

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字： 美股

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

2支冰淇淋售價「75萬元」搞烏龍！老闆急尋發票　稅局喊：還有救

2支冰淇淋售價「75萬元」搞烏龍！老闆急尋發票　稅局喊：還有救

2支冰淇淋要價75萬元？台南市南區More Cafe x NMTH 史博館店發出錯誤發票公告，10日下午有民眾消費買2支單價75元的冰淇淋，本來要打「150元」結果單價輸錯寫成1萬零2支，總價高達75萬零150元，店家急忙在各大平台發文協尋，《ETtoday新聞雲》詢問國稅局，稅務人員表示，「不擔心，作廢就好，還有救！」

2024-08-11 13:07
加油當心！明起汽油降0.1元　柴油漲0.7元

加油當心！明起汽油降0.1元　柴油漲0.7元

台灣中油公司自明（12）日凌晨零時起汽油價格調降0.1元、柴油調漲0.7元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.9元、95無鉛汽油每公升31.4元、98無鉛汽油每公升33.4元、超級柴油每公升28.3元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收0.5元及0.9元。

2024-08-11 12:06
美股嚇跌還沒完？　9月2大關卡決定恐慌性崩盤是否再現

美股嚇跌還沒完？　9月2大關卡決定恐慌性崩盤是否再現

為何薩姆規則衰退指標達標，會引起經濟衰退疑慮？最主要這項指標，在美國過去重大經濟衰退，都有出現達標現象... 也就是說對於美國經濟衰退的捕捉率，過去達到百分百準確。

2024-08-11 11:23
600萬卡友注意！刷YouTube現金回饋沒了　台新銀10月起全砍

600萬卡友注意！刷YouTube現金回饋沒了　台新銀10月起全砍

刷卡賺現金回饋愈來愈困難，台新銀公告，自10月起，舉凡在YouTube、Apple等5大網路平台刷卡消費，皆不計入現金回饋；業界推算遊戲規則變動後，先後將有逾600萬卡友受到影響。

2024-08-11 11:00
美食-KY 7月營收年減近1成　美國85ºC持續展店貢獻業績

美食-KY 7月營收年減近1成　美國85ºC持續展店貢獻業績

美食-KY（2723）公告7月營收，單月合併營收為14.85億元，年減9.58％；累計前7月合併營收為108.15億元，年減9.17％。

2024-08-11 07:00
北部電網不夠！　經濟部：要AI大廠「請支持台電蓋電廠」

北部電網不夠！　經濟部：要AI大廠「請支持台電蓋電廠」

AI需求大爆發，各縣市都積極爭取廠商投資，但所需的電量也相當可觀，台電董事長曾文生近日向社會報告，桃園以北的大型資料中心無法供電，但這樣的說法卻引發質疑，對此，經濟部也在臉書說明，台灣整體不缺電，但北部電廠跟電網不夠，長期靠其他地方送電確實遇到瓶頸，「要AI大廠，請支持台電蓋電廠。」

2024-08-11 06:00
群創逾55萬股東注意！現金減資8／14最後買進日　每股退還1.2元

群創逾55萬股東注意！現金減資8／14最後買進日　每股退還1.2元

擁有股東人數超過55萬人的面板大廠群創光電（3481）日前董事會決議擬辦理現金減資退還股東股款，以提升股東權益報酬率及調整資本結構，每股退還股利1.2元現金，換算一張退回1200元，減資股票最後交易日為8月14日，現金減資退還股款發放日為8月30日，想參加減資的投資人，務必把握14日以前買進。

2024-08-11 06:00
他買台積電「暴賺2000萬」！沒被股災嚇跑　驚人對帳單公開

他買台積電「暴賺2000萬」！沒被股災嚇跑　驚人對帳單公開

近期台股大幅震盪，台積電股價也起起伏伏，9日台積電股價重回900元以上，收盤大漲4.2%，一位網友也貼出自己的對帳單，目前已累積持有45張台積電，帳面獲利約2000萬元，相當驚人。

2024-08-10 17:01
陽明「動明輪」爆炸事故待釐清　6條拖輪協助戒護

陽明「動明輪」爆炸事故待釐清　6條拖輪協助戒護

陽明海運（2609）公司所屬動明輪(YM Mobility)在昨（9日）發生爆炸失火事故，經現場於事故發生後即時啟動滅火應變，陽明今（10）日更新公告表示，船上已無明火，現場並持續灑水降溫中，全船船員與現場作業人員均安全無虞，已派遣六條拖輪協助戒護，但事故確切發生原因仍需待專業判斷釐清。

2024-08-10 16:57
7月ETF定期定額20強出爐　006208等3檔月增破萬戶

7月ETF定期定額20強出爐　006208等3檔月增破萬戶

投資人就是愛台股ETF！證交所最新公布，7月ETF定期定額表現中，富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）3檔月增逾萬戶成長動能最驚人，其中006208單月大增逾2萬戶蟬連成長王，00878交易戶數已來到29萬2671戶，逼近30萬戶，居ETF定期定額投資絕對戶數的冠軍。

2024-08-10 16:39

讀者迴響

熱門新聞

600萬卡友注意！刷YouTube現金回饋沒了　台新銀10月起全砍

群創逾55萬股東注意！現金減資8/14最後買進日　每股退還1.2元

一家三口玩沖繩5天「噴8萬」！網曝1物價格難降

新光金16.7億現增股下周一上市　股價面臨考驗

他買台積電「暴賺2000萬」！　驚人對帳單公開

北部電網不夠！　經濟部：要AI大廠「請支持台電蓋電廠」

泰國製造業風雨飄搖　謝金河：東協複製台灣傳產困境

核電議題！　「小子直球對決教主」台下騷動

美股嚇跌還沒完？　9月2大關卡決定恐慌性崩盤是否再現

防癌新保單　主打「最高保額6倍」罹癌補助金

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

風田嗆「我有天然的臉你有嗎」　林襄失控：我有200萬的臉你有嗎XD

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366