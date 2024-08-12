台積電2副總砸近800萬加碼　魏哲家接棒後持續敲進

▲台積電董事長魏哲家。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）股價衝破千元後市場不斷有「該加碼還是該入袋」的討論，據證交所最新公告，高階經理人7月出現加碼，掌管先進封測研發業務的資深副總徐國晉關係人申報追加5張股票，成本接近500萬元；另外副總葉主輝砸約300萬買3張股票，兩人合計砸約800萬元加碼，台積電董事長魏哲家接棒以來，連續2個月都有高階主管加碼的紀錄。

近期台積電股價震盪劇烈，7月4日以千元價格開出，當日盤中最低價一度來到997元，但終場仍以1005元作收，隨著股價驚驚漲至7月11日收史上最高1080元天價後引發獲利了結賣壓，至7月19日以後未再回到千金股的行列，若以7月31日收盤價934元估計，5張台積電市值約達467萬元，徐國晉家屬的「進場成本」應在500萬元左右。

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐國晉擁有台灣美光前董事長的傲人背景，去年9月還一口氣買進10張台積電股票成為市場熱議焦點，如今徐國晉直接握有90張台積電股票，徐的關係人（配偶、未成年子女）申報在7月間再次加碼買5張，累計持股超過95張（9萬5927股），市值達8959.58萬元，與台積電前董事長劉德音6月4日交棒魏哲家前高喊「買台積電」相互呼應。

除了徐國晉以外，台積電副總葉主輝7月間直接加碼3張自家股票，累計持股超過75張（7萬5532股），以7月收盤價934元估計，市值高達7054.69萬元。