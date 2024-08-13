台股開高翻黑！早盤軟腳跌破21700點　MSCI成分股14檔一片亮紅

▲台股漲跌見震盪。（圖／記者屠惠剛攝）
記者楊絡懸／台北報導
美國本周將公布通膨數據，不過市場擔憂伊朗可能報復攻擊以色列，國際油價大幅攀升，台股13日早盤以21,816.07點開高，開盤5分鐘後卻急跌翻黑，跌破21,700點關卡，高低落差達168點，權值股也軟腳，明顯見漲跌震盪。
觀察權值股早盤漲跌情形，台積電（2330）以945元開出，開盤後小跌3元，下探至937元；鴻海（2317）強勁，早盤達183元，一度漲近4%；聯發科（2454）開高後翻黑震盪，最低探1,160元。
另外，指數編纂公司MSCI（明晟）最新公布季度調整結果，其中，全球小型指數新增14檔台灣成分股，包括晟銘電、聯鈞、德微、鉅祥、皇翔、皇昌、佳必琪、順藥、昇陽半導體、金麗科、所羅門、堤維西、昇達科、亞昕，一片亮紅，受投資人矚目。
美國將於本周陸續公布重要數據，包括8月13日將發布7月生產者物價指數（PPI），14日即將揭曉美國7月消費者物價指數（CPI），以及15日將公布7月零售銷售與失業救濟申請，屆時仍將見到市場對於美國經濟軟著陸政策信心與否而造成波動。
就盤面上分析，PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜表示，這波台股回檔有助於籌碼面持續清理，且估值回落後已再度具備吸引力，建議整理後可分批布局，此波最多拉回19.5%，下方支撐看年線位置；至於上方壓力則為8月5日跳空缺口上緣，隨著往上挑戰壓力，研判成交金額必須放大至5日均量附近，則有助於指數延續反彈。
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