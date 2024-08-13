台股開高翻黑！早盤軟腳跌破21700點 MSCI成分股14檔一片亮紅

美國本周將公布通膨數據，不過市場擔憂伊朗可能報復攻擊以色列，國際油價大幅攀升，台股13日早盤以21,816.07點開高，開盤5分鐘後卻急跌翻黑，跌破21,700點關卡，高低落差達168點，權值股也軟腳，明顯見漲跌震盪。

台股ETF受益人945萬人「連24周創新高」 5檔高股息貢獻度破6成

根據「台股ETF」集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF的受益人數最新一周增加22萬3,229人，為連續24周創新高；總人數來到945萬232人，逼近千萬大關，進一步統計今年來總共增加337萬9,604人。

MSCI全球標準指數刪台塑化 小型指數增所羅門等14檔、剔全家

MSCI（明晟）今（13日）公告季調結果，牽動台股上市公司表現。其中全球標準指數中刪除台塑化（6505），沒有新增；小型指數增加所羅門等14檔，剔除全家1檔。MSCI同時公告，這波調整預定8月30日盤後生效。

全盈+PAY攜口袋證券推 「口袋盈家」 首創電支買股票

全家（5903）轉投資全盈+PAY（全盈支付）繼與國泰投信合作可使用電子支付帳戶購買基金後，為服務更多原生數位理財族，全盈+PAY攜手網路服務券商「口袋證券」，推出「口袋盈家」服務，首創綁定電子支付帳戶買股票，最低門檻只要100元即可存股，讓新手投資人更輕鬆踏入投資市場。

iPhone 17數據晶片重大變動 外媒：高通明年痛失蘋果大單

根據外媒巴隆周刊報導，華爾街研究機構Wolfe Research表示，隨著蘋果明年開始導入自研數據晶片，高通業績將面臨阻力 。

台積電漲4元至945 指數漲逾90點

美股收紅，亞股普遍走揚，台股今（13日）在台積電（2330）開盤上漲4元至945元的帶動下，指數漲逾90點站穩21800點。

東哥遊艇H1每股賺12元 接獲12億新訂單、2026年交船

豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）公告上半年財報及7月營收，上半年合併營收為35.29億元，年增16.1％，稅後淨利為10.56億元，年減5.3％，EPS為12元。7月營收為2717萬元，年減93.18％，累計前7月營收為35.56億元，年增3.47％。此外，日前接獲45公尺的超大型豪華遊艇訂單，造價約12億元，預計2026年交船。

伊以戰爭、超級數據週觀望 美股跌140點、台積電ADR反漲

以色列、伊朗戰火一觸即發，加上美國本週即將公布通膨數據，主場觀望「超級數據週」，美股主指週一 (12 日) 狹幅震盪。美股道瓊今天跌140點。台積電ADR漲0.31％、收167.63美元；輝達漲4.08％、收109.02美元。

NVIDIA 28日發布財報 巴克萊：大型科技股的下一個關鍵催化劑

NVIDIA 28日即將發布財報，根據外媒Investing報導，巴克萊分析師在近日發布的報告中表示，NVIDIA即將發布的財報可能成為大型科技股的下一個關鍵催化劑。

乾杯H1每股賺1.95元 7月營收3.57億寫同期次高

乾杯（1269）公布上半年財報及7月營收，上半年合併營收為22.32億元，稅後淨利為3996萬元，EPS為1.95元；7月營收為3.57億元，年減16.68％，累計今年前7月合併營收為25.89億元，年減7.32％。隨著積極調控中國事業體質改善績效，加上台灣及英國事業拓點展開，下年營運審慎樂觀。