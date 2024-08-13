全盈+PAY攜口袋證券推 「口袋盈家」　首創電支買股票

▲全盈+PAY攜手口袋證券，推出口袋盈家服務。（圖／全盈+PAY提供）

記者廖婕妤／台北報導

全家（5903）轉投資全盈+PAY（全盈支付）繼與國泰投信合作可使用電子支付帳戶購買基金後，為服務更多原生數位理財族，全盈+PAY攜手網路服務券商「口袋證券」，推出「口袋盈家」服務，首創綁定電子支付帳戶買股票，最低門檻只要100元即可存股，讓新手投資人更輕鬆踏入投資市場。

全盈+PAY表示，證交所今年1月宣布，開放電子支付帳戶得為交割專戶分戶帳的款項移轉約定帳戶選項，全盈+PAY與口袋證券攜手合作，首創「口袋盈家」綁定電子支付帳戶買股票功能，成為首家提供電子支付帳戶可購買證券的服務業者，為電子支付與證券市場的跨界創新。

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全盈+PAY指出，據證交所統計，去年間20歲至30歲累計開戶人口已達160萬人，突破此年齡層人口約320多萬人的5成，顯示股民有年輕化的趨勢，口袋盈家客群鎖定年輕數位原生投資人，為初入股市的年輕人提供更輕鬆多元的投資方式選擇。

全盈+PAY提到，同樣致力於流暢的數位體驗、服務數位原生族群的全盈+PAY與口袋證券，最快只需10分鐘，即可完成線上開戶並綁定全盈+PAY，最快當日即可開始體驗股市投資。

口袋證券表示，近年來存股已成為小資族最愛的理財投資方式，口袋證券最低門檻只要100元即可開始存股，專為年輕小資族打造的存股平台「口袋存股」，依照不同的投資目的區分為「存配息、存穩健及存潛力」三大類，投資人可依照自身的風險承受度，按條件選出適合的投資標的物，找出最適合自己的存股才能抱得安心。