ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

仁寶Q2見「三率三升」！上半年淨利年成長37%　EPS賺1.1元

▲仁寶公布今年第二季及上半年營運成果。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

仁寶（2324）13日召開法人說明會，並公告今年第二季及上半年營運成果。第二季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，且歸屬母公司淨利28.81億元，年成長近40%，為近10季高點，每股淨利（EPS）0.66元。

仁寶第二季營收2,372.09億元，季增19%，年減3%；毛利率5%，季增0.1個百分點，年增0.7個百分點；營益率1.7%，季增0.3個百分點，年增0.6個百分點；淨利率1.4%，季增0.2個百分點，年增0.4個百分點；歸屬母公司淨利28.81億元，季增52%，年成長38%，每股淨利（EPS）0.66元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀察仁寶今年上半年營收4,367.8億元，年減4%；毛利率5%，年增0.6個百分點；營益率1.6%，年增0.5個百分點；淨利率1.3%，年增0.4個百分點；歸屬母公司淨利47.72億元，年成長37%，每股淨利（EPS）1.1元。

仁寶表示，第二季成長主要受惠於PC產品及非PC產品，包括智慧手機、穿戴裝置、伺服器等，出貨皆較第一季成長，因此營收看到季增近2成。

雖然今年上半年營收表現較去年同期下滑4%，但獲利改善貢獻下，淨利仍見到年成長37%；此外，仁寶持續改善產品組合、提升效率及有效控管費用，也帶動第二季毛利率、營益率及淨利率表現。

另就營收占比觀察，第二季PC產品營收占比為73%，非PC產品營收占比為27%。對比去年同期，PC產品營收占比年增5個百分點；非PC產品占比也從去年第二季的32%，下降至今年第一季的28%，再到第二季的27%。

關鍵字： 仁寶法說會財報營收獲利

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不管啦！給我錢EP85正片／何時本金能「翻倍」？ 200萬→1,744萬 用0050案例帶你理解七二法則與複利的強大威力

推薦閱讀

輔大醫院遭波及！雷雨轟炸迴龍變電所　44325戶受影響

輔大醫院遭波及！雷雨轟炸迴龍變電所　44325戶受影響

午後雷陣雨來襲，新北新莊區、樹林區等一度傳出停電，包括輔大醫院也受到波及，共影響逾4.4萬戶，對此，台電說明，由於雷雨造成迴龍配電變電所停電，大約10分鐘全數復電 。

2024-08-13 15:08
玉山證系統出包！買、賣帳務卡關　臨櫃電話接不完

玉山證系統出包！買、賣帳務卡關　臨櫃電話接不完

玉山金（2884）旗下子公司玉山證券今（13日）出現系統交割異常，開盤不到半小時就有投資人在PTT上詢問「交割款沒扣」的問題，一直到中午皆未能解決，也有民眾反映賣股的錢遲未入帳，「拖著沒繳被打入違約交割，但證券商拖投資人的錢沒事。」

2024-08-13 12:33
雲豹能源7月營收年減逾6成　盤中一度觸跌停

雲豹能源7月營收年減逾6成　盤中一度觸跌停

雲豹能源公布7月營收，年減63.56%，上半年稅後盈餘1.39億元，也年減67.64%，盤中一度觸跌停，跌至195元，不過在中午12點左右，股價回到平盤附近遊走，僅跌1元。

2024-08-13 12:20
全盈+PAY攜口袋證券推 「口袋盈家」　首創電支買股票

全盈+PAY攜口袋證券推 「口袋盈家」　首創電支買股票

全家（5903）轉投資全盈+PAY（全盈支付）繼與國泰投信合作可使用電子支付帳戶購買基金後，為服務更多原生數位理財族，全盈+PAY攜手網路服務券商「口袋證券」，推出「口袋盈家」服務，首創綁定電子支付帳戶買股票，最低門檻只要100元即可存股，讓新手投資人更輕鬆踏入投資市場。

2024-08-13 11:01
iPhone 17數據晶片重大變動　外媒：高通明年痛失蘋果大單

iPhone 17數據晶片重大變動　外媒：高通明年痛失蘋果大單

根據外媒巴隆周刊報導，華爾街研究機構Wolfe Research表示，隨著蘋果明年開始導入自研數據晶片，高通業績將面臨阻力 。

2024-08-13 10:33
仁寶Q2見「三率三升」！上半年淨利年成長37%　EPS賺1.1元

仁寶Q2見「三率三升」！上半年淨利年成長37%　EPS賺1.1元

仁寶（2324）13日召開法人說明會，並公告今年第二季及上半年營運成果。第二季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，且歸屬母公司淨利28.81億元，年成長近40%，為近10季高點，每股淨利（EPS）0.66元。

2024-08-13 15:57
樂意上半年EPS賺1.82元　下半年再出2款遊戲「獲利動能樂觀」

樂意上半年EPS賺1.82元　下半年再出2款遊戲「獲利動能樂觀」

遊戲商樂意（7584）13日公告今年第二季及上半年營運成果，第二季營收2.56億元，年成長83.72%；歸屬母公司稅後淨利615.6萬元，年減62.27%，每股稅後淨利（EPS）0.42元，因遊戲前置廣告與宣傳費用高，導致第二季比去年同期較為衰減。

2024-08-13 15:04
暴雨來襲！新北市、新竹縣3地淹水警戒　三峽區列一級

暴雨來襲！新北市、新竹縣3地淹水警戒　三峽區列一級

午後大雷雨來襲，經濟部水利署今（13日）公告，新北市、新竹縣共有3地區淹水警戒，其中新北市三峽區因時雨量超過72毫米，已有明顯積淹水，列為一級。

2024-08-13 15:00
中華開發資本與日本Cool Japan Fund聯手　成立跨境創新基金

中華開發資本與日本Cool Japan Fund聯手　成立跨境創新基金

開發金控子公司中華開發資本（下稱開發資本）旗下開發創新管理顧問與Cool Japan Fund宣布共同成立「中華開發跨境創新基金」（下稱開發跨境創新基金），為開發資本第一支跨足東北亞的海外基金，由開發資本、台日雙方政府基金（國發基金及Cool Japan Fund）以及台灣產業界，如奇景光電、精誠資訊等共同成立，基金規模為7500萬美元至一億美元，目前已達首輪關帳金額6200萬美元。

2024-08-13 14:25
台積電漲1元收941　台股小漲23點來到21797點

台積電漲1元收941　台股小漲23點來到21797點

受到美國股市上揚表現激勵，台股也有不錯表現，今（13日）台股開高走高，終場小漲23點來到21796.57點，漲幅0.11％，成交量3427.50億元。

2024-08-13 13:35

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台船接萬海12+4艘甲醇雙燃料船大單　總價最高640億台幣

金管會罰2投信共150萬　街口胡亦嘉深夜突砲轟「官商勾結」

345萬股民注意！17檔台股ETF除息逼近　00878、00929在列

NVIDIA 28日發布財報　巴克萊：大型科技股的下一個關鍵催化劑

聯發科2天猛漲184元　並列17檔注意股

玉山證系統出包！買、賣帳務卡關　臨櫃電話接不完

東哥遊艇H1每股賺12元　接獲12億新訂單、2026年交船

暴雨來襲！新北市、新竹縣3地淹水警戒　三峽區列一級

伊以戰爭、超級數據週觀望　美股跌140點、台積電ADR反漲

上半年實質薪資正成長「增幅創3年最大」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366