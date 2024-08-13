仁寶Q2見「三率三升」！上半年淨利年成長37%　EPS賺1.1元

▲仁寶公布今年第二季及上半年營運成果。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

仁寶（2324）13日召開法人說明會，並公告今年第二季及上半年營運成果。第二季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，且歸屬母公司淨利28.81億元，年成長近40%，為近10季高點，每股淨利（EPS）0.66元。

仁寶第二季營收2,372.09億元，季增19%，年減3%；毛利率5%，季增0.1個百分點，年增0.7個百分點；營益率1.7%，季增0.3個百分點，年增0.6個百分點；淨利率1.4%，季增0.2個百分點，年增0.4個百分點；歸屬母公司淨利28.81億元，季增52%，年成長38%，每股淨利（EPS）0.66元。

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觀察仁寶今年上半年營收4,367.8億元，年減4%；毛利率5%，年增0.6個百分點；營益率1.6%，年增0.5個百分點；淨利率1.3%，年增0.4個百分點；歸屬母公司淨利47.72億元，年成長37%，每股淨利（EPS）1.1元。

仁寶表示，第二季成長主要受惠於PC產品及非PC產品，包括智慧手機、穿戴裝置、伺服器等，出貨皆較第一季成長，因此營收看到季增近2成。

雖然今年上半年營收表現較去年同期下滑4%，但獲利改善貢獻下，淨利仍見到年成長37%；此外，仁寶持續改善產品組合、提升效率及有效控管費用，也帶動第二季毛利率、營益率及淨利率表現。

另就營收占比觀察，第二季PC產品營收占比為73%，非PC產品營收占比為27%。對比去年同期，PC產品營收占比年增5個百分點；非PC產品占比也從去年第二季的32%，下降至今年第一季的28%，再到第二季的27%。