輔大醫院遭波及！雷雨轟炸迴龍變電所 44325戶受影響

午後雷陣雨來襲，新北新莊區、樹林區等一度傳出停電，包括輔大醫院也受到波及，共影響逾4.4萬戶，對此，台電說明，由於雷雨造成迴龍配電變電所停電，大約10分鐘全數復電 。

玉山證系統出包！買、賣帳務卡關 臨櫃電話接不完

玉山金（2884）旗下子公司玉山證券今（13日）出現系統交割異常，開盤不到半小時就有投資人在PTT上詢問「交割款沒扣」的問題，一直到中午皆未能解決，也有民眾反映賣股的錢遲未入帳，「拖著沒繳被打入違約交割，但證券商拖投資人的錢沒事。」

雲豹能源7月營收年減逾6成 盤中一度觸跌停

雲豹能源公布7月營收，年減63.56%，上半年稅後盈餘1.39億元，也年減67.64%，盤中一度觸跌停，跌至195元，不過在中午12點左右，股價回到平盤附近遊走，僅跌1元。

全盈+PAY攜口袋證券推 「口袋盈家」 首創電支買股票

全家（5903）轉投資全盈+PAY（全盈支付）繼與國泰投信合作可使用電子支付帳戶購買基金後，為服務更多原生數位理財族，全盈+PAY攜手網路服務券商「口袋證券」，推出「口袋盈家」服務，首創綁定電子支付帳戶買股票，最低門檻只要100元即可存股，讓新手投資人更輕鬆踏入投資市場。

iPhone 17數據晶片重大變動 外媒：高通明年痛失蘋果大單

根據外媒巴隆周刊報導，華爾街研究機構Wolfe Research表示，隨著蘋果明年開始導入自研數據晶片，高通業績將面臨阻力 。

仁寶Q2見「三率三升」！上半年淨利年成長37% EPS賺1.1元

仁寶（2324）13日召開法人說明會，並公告今年第二季及上半年營運成果。第二季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，且歸屬母公司淨利28.81億元，年成長近40%，為近10季高點，每股淨利（EPS）0.66元。

樂意上半年EPS賺1.82元 下半年再出2款遊戲「獲利動能樂觀」

遊戲商樂意（7584）13日公告今年第二季及上半年營運成果，第二季營收2.56億元，年成長83.72%；歸屬母公司稅後淨利615.6萬元，年減62.27%，每股稅後淨利（EPS）0.42元，因遊戲前置廣告與宣傳費用高，導致第二季比去年同期較為衰減。

暴雨來襲！新北市、新竹縣3地淹水警戒 三峽區列一級

午後大雷雨來襲，經濟部水利署今（13日）公告，新北市、新竹縣共有3地區淹水警戒，其中新北市三峽區因時雨量超過72毫米，已有明顯積淹水，列為一級。

中華開發資本與日本Cool Japan Fund聯手 成立跨境創新基金

開發金控子公司中華開發資本（下稱開發資本）旗下開發創新管理顧問與Cool Japan Fund宣布共同成立「中華開發跨境創新基金」（下稱開發跨境創新基金），為開發資本第一支跨足東北亞的海外基金，由開發資本、台日雙方政府基金（國發基金及Cool Japan Fund）以及台灣產業界，如奇景光電、精誠資訊等共同成立，基金規模為7500萬美元至一億美元，目前已達首輪關帳金額6200萬美元。

台積電漲1元收941 台股小漲23點來到21797點

受到美國股市上揚表現激勵，台股也有不錯表現，今（13日）台股開高走高，終場小漲23點來到21796.57點，漲幅0.11％，成交量3427.50億元。