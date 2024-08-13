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高雄港與美國長灘港　馬紹爾群島共和國馬久羅港結為姊妹港

▲高雄港與美國長灘港及馬紹爾群島共和國馬久羅港締結為姊妹港典禮大合照，左起長灘港營運長Dr. Noel Hacegaba、長灘港董事Sharon L. Weissman、馬紹爾港務局執行董事Thomas Maddison、馬紹爾港務局董事會主席HON. Hilton Kendall、馬紹爾駐台大使Anjanette Kattil、高雄市陳其邁市長、交通部李孟諺部長、台灣港務公司李賢義董事長、AIT副處長顧杉明、高雄港務分公司王錦榮總經理、外交部南部辦事處參事陳慧芬、那奈末港總經理IAN Marr(即下屆A

▲高雄港與美國長灘港及馬紹爾群島共和國馬久羅港締結為姊妹港典禮大合照，左起長灘港營運長Dr. Noel Hacegaba、長灘港董事Sharon L. Weissman、馬紹爾港務局執行董事Thomas Maddison、馬紹爾港務局董事會主席HON. Hilton Kendall、馬紹爾駐台大使Anjanette Kattil、高雄市陳其邁市長、交通部李孟諺部長、台灣港務公司李賢義董事長、AIT副處長顧杉明、高雄港務分公司王錦榮總經理、外交部南部辦事處參事陳慧芬、那奈末港總經理IAN Marr(即下屆APP的主席)、交通部航政司韓振華司長、航港局局長葉協隆。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

太平洋港口協會(APP，Association of Pacific Ports)第110屆年會於本月11至14日在高雄洲際酒店舉行，台灣港務公司與各個國際友好港口、人員齊聚一堂參加此年度盛會，高雄港「好事成雙」，與美國長灘港及馬紹爾群島共和國馬久羅港締結為姊妹港，於今(13)日正式進行簽署，奠定日後雙方在港區經營、資訊安全與港口智慧化多方合作的基石。

在高雄市長陳其邁及交通部李孟諺部長的蒞臨祝賀見證下，高雄港分別與美國長灘港及馬紹爾群島共和國馬久羅港締結為姊妹港。高雄港由港務公司李賢義董事長擔任見證人、高雄港務分公司王錦榮總經理擔任簽署人；長灘港由該港委員Sharon L. Weissman擔任見證人、該港營運長Dr. Noel Hacegaba擔任簽署人；馬久羅港由馬紹爾群島共和國港務局董事會主席HON. Hilton Kendall擔任見證人、該局執行董事Thomas Maddison擔任簽署人；交通部李孟諺部長表示，藉此年會舉行姊妹港締結儀式，延續大會服務會員港口的用心，使太平洋周邊港口網絡更為緊密。

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▲左上圖長灘島空拍下的陽明貨櫃船；右上圖萬海船隻首次彎靠長灘島；下圖長灘島鐵路長達100英里。（圖／港務公司提供）

▲左上圖長灘島空拍下的陽明貨櫃船；右上圖萬海船隻首次彎靠長灘島；下圖長灘島鐵路長達100英里。（圖／港務公司提供）

長灘港位於美國西岸加利福尼亞州，是美國與亞洲貿易的主要港口，其中台灣位居該港出口貿易伙伴第2名。長灘港設有6個貨櫃中心與72座起重機，年貨櫃處理量超過900萬TEU，同時長灘港長期致力於環境永續，包含能源行動方案、生物多樣性與淨零排放等面向，環境發展一直是其首要考量，作為環保創新的領導者，長灘港首先實施環保旗幟船舶減速、提升空氣品質及所有貨櫃碼頭設置岸電，持續往世界級的綠色港口邁進。

馬紹爾群島共和國，是我國的邦交國，由33個大小環礁島嶼所組成，是個美麗的國家。馬久羅港坐落於馬紹爾群島東邊，其商港區有油輪、貨櫃與郵輪停靠等作業項目，是該國主要的國際貨物進口的港口。馬久羅港設有Delap區與Uliga區，其中Delap區負責該國主要的國際運輸，設有貨物處理、貨櫃運輸與設備修護等區域；而Uliga區則是負責該國國內貨物，是運輸貨物到其他島嶼的樞紐。此次與馬久羅港簽署姊妹港口，除港口互利外，更強化經貿合作與邦交國情誼。

▲左上圖馬久羅港Delap區的貨櫃裝卸區：右上圖馬久羅港的漁業碼頭；下圖馬國是由大小環礁島嶼所組成是太平洋上的美麗國家。（圖／港務公司提供）

▲左上圖馬國馬久羅港Delap區的貨櫃裝卸區：右上圖馬久羅港的漁業碼頭；下圖馬國是由大小環礁島嶼所組成是太平洋上的美麗國家。（圖／港務公司提供）

李賢義表示，太平洋港口協會每年藉由專題演講、主題交流工作坊，來自世界的港口齊聚一堂分享港口趨勢、知識及經營管理。高雄港曾在2015年主辦第102屆年會，當時共有6個國家、8個港口的18位貴賓代表來台參加。今年港務公司再度主辦，港口代表出席踴躍，有來自9個國家、30個港口的72位貴賓代表，展現台灣推動港口外交的軟實力，也是港務公司與政府攜手推動外交的成果。

今年在高雄隆重舉行，不僅讓台灣港群能與世界各港交流學習，更提升國際能見度，也期待今後與兩個姊妹港能在港口建設經營，營運管理等多面向交流成長，一起共好、共榮。

高雄港歷年與13個國家，共18個港口締結為姊妹港，包括美國、英國、法國、西班牙、義大利、比利時、加拿大、德國、阿拉伯聯合大公國、俄羅斯、中國、波蘭及釜山等國家，今日與長灘港與馬久羅港締結成為姊妹港，即為第19與第20個之姊妹港。

關鍵字： 高雄港長灘港馬久羅港姊妹港

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