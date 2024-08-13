台積電Q2每股配4元現金股利　12／12除息

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日召開董事會，會中決議核准配發 2024 年第二季之每股現金股利 4.00 元，除息交易日則定為 2024 年 12 月 12 日，另外，董事會也核准資本預算約美金296億1547萬元及擢升資材管理組織資深處長李文如為副總經理。

台積電董事會今日核准 2024 年第二季營業報告書及財務報表，其中第二季合併營收約新台幣 6735 億 1 千萬元，稅後純益約新台幣 2478 億 5 千萬元，每股盈餘為新台幣 9.56 元。

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台積電董事會也核准配發 2024 年第二季之每股現金股利 4.00 元，其普通股配息基準日訂定為 2024 年 12 月 18 日，除息交易日則為 2024 年 12 月 12 日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2024 年 12 月 14 日起至 12 月 18 日止，停 止普通股股票過戶，並於 2025 年 1 月 9 日發放。

此外，台積電在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日亦為 2024 年 12 月 12 日，與普通股一致。因應美國紐約證券交易所自 2024 年 5 月 28 日起，將證券交割期間由二個營業日縮短為一個營業日，台積電美國存託憑證之配息基準日亦訂為 2024 年 12 月 12 日。

台積電董事會也為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金 296 億 1547 萬元，內容包括：1. 建置及升級先進製程產能；2. 建置及升級先進封裝、成熟及/或特殊製程產能；3. 廠房興建及廠務設施工程。

台積電董事會核准於不超過美金75億元之額度內，增資本公司百分之百持股之子公司TSMC Arizona。

台積電也為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與 ESG(環境、社會、公司治理)成果，董事會核准發行 2024 年限制員工權利新股共 2353 仟股。