大車隊上半年EPS3.94元　獲富比世2024亞洲最佳中小企業殊榮

▲台灣大車隊司機、企業客戶、720萬用戶攜手實踐交通減碳責任。（圖／55688提供）

記者張佩芬／台北報導

大車隊(2640)今(13)日公布第二季合併營收7.44億元，年增6.26%，稅前淨利1.50億元，年增24.38%，每股稅後盈餘(EPS)為2元。累計上半年合併營收14.73億元，再創歷史新高，年增7.04%，稅前淨利2.93億元，年增12.50%，EPS為3.94元優於去年同期。

富比世本月公布2024年亞洲最佳中小企業名單，台灣大車隊名列榜中殊榮，《富比士》在這份名單中定義的「中小企業」，指的是年營收在10億美元（約新台幣326億元）以下的公司，獲選的指標包括最近一年及三年內的債務、營收、EPS成長，與最強的一年及五年內平均股東權益報酬。

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大車隊今年7月合併營收為2.51億，年增10.75%。大車隊累計上半年合併營收，資訊媒合服務收入年增12.80%，平台周邊銷售收入年增3.02%，營運動能持續穩健成長，集團持續專注創新服務及數位科技發展，司機總數26,000人以上，市占率達28%，同時55688 APP用戶數規模達720萬，加上不斷升級用戶叫車及生活服務需求，資訊媒合服務與平台周邊銷售營收皆持續穩健成長。

展望下半年，將有較多大型活動及重要節日，是交通出行服務及生活媒合服務的旺季，55688集團將持續優化55688 Super App生活服務UI、UX與消費者體驗，並增加生活媒合服務項目與規模，致力創造用戶數增加、打造新生活服務生態圈，可期帶動營收成長動能。

55688集團台灣大車隊針對企業用戶乘車服務，於2018年即推出行動支付的企業簽單E化服務，企業員工只需在車上直接使用55688 APP即可完成付款，企業也能從後台掌握員工差旅狀況，不用印單據報銷、減少紙張浪費、省去黏貼傳票等繁瑣作業，目前已有超過3,800家知名企業使用，更榮獲2021年《創新商務獎－最佳管理創新獎》肯定。

同時55688集團長期關注環境ESG議題，實踐交通減碳責任，【台灣大車隊2024年乘車大數據黃皮書】「減碳出行大數據」公布，目前旗下台灣大車隊的節能減碳車（油電車與純電車）數量1萬1千台以上，等於台灣大車隊每2台車就有1台是節能減碳車，其中Tesla電動車翻倍成長至200台，是全台最大的節能減碳車隊，除此，自2023年起55688 APP推出「節能減碳車」叫車服務，透過這項服務，消費者與企業客戶可以指定乘坐電動車以及油電混合車，用實際行動落實減碳。

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