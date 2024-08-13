ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

大車隊上半年EPS3.94元　獲富比世2024亞洲最佳中小企業殊榮

▲台灣大車隊司機、企業客戶、720萬用戶攜手共創減碳行動。（圖／55688提供）

▲台灣大車隊司機、企業客戶、720萬用戶攜手實踐交通減碳責任。（圖／55688提供）

記者張佩芬／台北報導

大車隊(2640)今(13)日公布第二季合併營收7.44億元，年增6.26%，稅前淨利1.50億元，年增24.38%，每股稅後盈餘(EPS)為2元。累計上半年合併營收14.73億元，再創歷史新高，年增7.04%，稅前淨利2.93億元，年增12.50%，EPS為3.94元優於去年同期。

富比世本月公布2024年亞洲最佳中小企業名單，台灣大車隊名列榜中殊榮，《富比士》在這份名單中定義的「中小企業」，指的是年營收在10億美元（約新台幣326億元）以下的公司，獲選的指標包括最近一年及三年內的債務、營收、EPS成長，與最強的一年及五年內平均股東權益報酬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大車隊今年7月合併營收為2.51億，年增10.75%。大車隊累計上半年合併營收，資訊媒合服務收入年增12.80%，平台周邊銷售收入年增3.02%，營運動能持續穩健成長，集團持續專注創新服務及數位科技發展，司機總數26,000人以上，市占率達28%，同時55688 APP用戶數規模達720萬，加上不斷升級用戶叫車及生活服務需求，資訊媒合服務與平台周邊銷售營收皆持續穩健成長。

展望下半年，將有較多大型活動及重要節日，是交通出行服務及生活媒合服務的旺季，55688集團將持續優化55688 Super App生活服務UI、UX與消費者體驗，並增加生活媒合服務項目與規模，致力創造用戶數增加、打造新生活服務生態圈，可期帶動營收成長動能。

55688集團台灣大車隊針對企業用戶乘車服務，於2018年即推出行動支付的企業簽單E化服務，企業員工只需在車上直接使用55688 APP即可完成付款，企業也能從後台掌握員工差旅狀況，不用印單據報銷、減少紙張浪費、省去黏貼傳票等繁瑣作業，目前已有超過3,800家知名企業使用，更榮獲2021年《創新商務獎－最佳管理創新獎》肯定。

同時55688集團長期關注環境ESG議題，實踐交通減碳責任，【台灣大車隊2024年乘車大數據黃皮書】「減碳出行大數據」公布，目前旗下台灣大車隊的節能減碳車（油電車與純電車）數量1萬1千台以上，等於台灣大車隊每2台車就有1台是節能減碳車，其中Tesla電動車翻倍成長至200台，是全台最大的節能減碳車隊，除此，自2023年起55688 APP推出「節能減碳車」叫車服務，透過這項服務，消費者與企業客戶可以指定乘坐電動車以及油電混合車，用實際行動落實減碳。

即日起至8月底，使用55688 APP點選「衣物送洗」預約「超商送洗」，輸入序號「24813」享55688潔衣家整袋衣物洗滌89折，再送5折洗衣券；使用APP的「代駕服務」，選擇「付款與優惠」並輸入優惠碼「2408DD」，可現領55688代駕金200元。至55688生活大管家官網，預約冷氣清潔服務滿2,000元可享200元優惠，使用AFTEE首筆消費再享10%折扣。

全球快遞推出全國宅配均一價，只要一件即可收件，全台均一價120元，雙北地區最快當日到件；到全台55688保修，一次購買及安裝四條固特異輪胎最高折抵1,500元，數量有限送完為止。

關鍵字： 大車隊上半年EPS3.94元富比世最佳中小企業

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不管啦！給我錢EP85正片／何時本金能「翻倍」？ 200萬→1,744萬 用0050案例帶你理解七二法則與複利的強大威力

推薦閱讀

輔大醫院遭波及！雷雨轟炸迴龍變電所　44325戶受影響

輔大醫院遭波及！雷雨轟炸迴龍變電所　44325戶受影響

午後雷陣雨來襲，新北新莊區、樹林區等一度傳出停電，包括輔大醫院也受到波及，共影響逾4.4萬戶，對此，台電說明，由於雷雨造成迴龍配電變電所停電，大約10分鐘全數復電 。

2024-08-13 15:08
玉山證系統出包！買、賣帳務卡關　臨櫃電話接不完

玉山證系統出包！買、賣帳務卡關　臨櫃電話接不完

玉山金（2884）旗下子公司玉山證券今（13日）出現系統交割異常，開盤不到半小時就有投資人在PTT上詢問「交割款沒扣」的問題，一直到中午皆未能解決，也有民眾反映賣股的錢遲未入帳，「拖著沒繳被打入違約交割，但證券商拖投資人的錢沒事。」

2024-08-13 12:33
雲豹能源7月營收年減逾6成　盤中一度觸跌停

雲豹能源7月營收年減逾6成　盤中一度觸跌停

雲豹能源公布7月營收，年減63.56%，上半年稅後盈餘1.39億元，也年減67.64%，盤中一度觸跌停，跌至195元，不過在中午12點左右，股價回到平盤附近遊走，僅跌1元。

2024-08-13 12:20
全盈+PAY攜口袋證券推 「口袋盈家」　首創電支買股票

全盈+PAY攜口袋證券推 「口袋盈家」　首創電支買股票

全家（5903）轉投資全盈+PAY（全盈支付）繼與國泰投信合作可使用電子支付帳戶購買基金後，為服務更多原生數位理財族，全盈+PAY攜手網路服務券商「口袋證券」，推出「口袋盈家」服務，首創綁定電子支付帳戶買股票，最低門檻只要100元即可存股，讓新手投資人更輕鬆踏入投資市場。

2024-08-13 11:01
iPhone 17數據晶片重大變動　外媒：高通明年痛失蘋果大單

iPhone 17數據晶片重大變動　外媒：高通明年痛失蘋果大單

根據外媒巴隆周刊報導，華爾街研究機構Wolfe Research表示，隨著蘋果明年開始導入自研數據晶片，高通業績將面臨阻力 。

2024-08-13 10:33
穎崴重返千金價差179元　與「2檔機器人」皆被列注意股名單

穎崴重返千金價差179元　與「2檔機器人」皆被列注意股名單

證交所13日公布12檔注意股，其中，近期重返「千金股」的半導體測試介面廠穎崴（6515）因6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達179元，且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最高，被列入注意股名單。

2024-08-13 20:03
英業達Q2營收破1500億元「飆單季新高」　AI伺服器出貨動能續強

英業達Q2營收破1500億元「飆單季新高」　AI伺服器出貨動能續強

伺服器主板廠英業達（2356）13日公布今年第二季及上半年營運成果，其中，第二季營收坐上1,500億元門檻，來到1,541.59億元，不但年成長近18%，更寫單季歷史新高紀錄；稅後淨利18.1億元，年增30.25%，也寫下近6年來同期新高，成長動能強勁。

2024-08-13 19:05
和碩業外「吃大補丸」！推升Q2獲利見年增78.6%　創9季新高

和碩業外「吃大補丸」！推升Q2獲利見年增78.6%　創9季新高

代工廠和碩（4938）13日公布今年第二季及上半年的營運成果。值得注意的是，和碩第二季業外收益亮眼，主要是因為世碩交易一次性處分利益約21億元，加上金融資產評價利益的部分，推升單季淨利達55.86億元，不但年成長78.6%，更寫下9季來新高。

2024-08-13 18:37
旅天下H1每股賺3.76元　7月營收寫單月新高

旅天下H1每股賺3.76元　7月營收寫單月新高

旅天下（6961）今（13）公告上半年財報及7月營收，上半年合併營收為20.58億元，年增107.2%，稅後淨利為0.76億元，年增59.3%，EPS為3.76元。7月營收為4.26億元，年增27.15％，寫下單月新高，累計今年前7月營收為24.84億元，年增87％。

2024-08-13 18:23
台積電Q2每股配4元現金股利　12／12除息

台積電Q2每股配4元現金股利　12／12除息

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日召開董事會，會中決議核准配發 2024 年第二季之每股現金股利 4.00 元，除息交易日則定為 2024 年 12 月 12 日，另外，董事會也核准資本預算約美金296億1547萬元及擢升資材管理組織資深處長李文如為副總經理。

2024-08-13 18:14

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台船接萬海12+4艘甲醇雙燃料船大單　總價最高640億台幣

台積電Q2每股配4元現金股利　12／12除息

金管會罰2投信共150萬　街口胡亦嘉深夜突砲轟「官商勾結」

345萬股民注意！17檔台股ETF除息逼近　00878、00929在列

玉山證系統出包！買、賣帳務卡關　臨櫃電話接不完

東哥遊艇H1每股賺12元　接獲12億新訂單、2026年交船

聯發科2天猛漲184元　並列17檔注意股

暴雨來襲！新北市、新竹縣3地淹水警戒　三峽區列一級

NVIDIA 28日發布財報　巴克萊：大型科技股的下一個關鍵催化劑

伊以戰爭、超級數據週觀望　美股跌140點、台積電ADR反漲

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366