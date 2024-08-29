搶暑期、中秋刷卡「賺翻」機會！吃喝玩樂最高賺8%「國泰優惠」再放大回饋

▲國泰卡友透過「國泰優惠CUBE Rewards App」使用小樹點，讓1點不只1元，放大點數價值。此外為歡慶更名，同步推出限定狂撒500萬小樹點活動。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

距離九月開學倒數計時，搶暑期最後一波出遊，不論出趟國或者來個國內一路吃吃喝喝小旅行，除善用手中國泰世華CUBE卡最新「優惠點」快閃權益最高賺進8%小樹點（信用卡）回饋外，國泰世華全卡友必備的「國泰優惠App」也以嶄新面孔亮相，並正式更名為「國泰優惠CUBE Rewards App」！只要你是國泰卡友，都可以透過國泰優惠CUBE Rewards App兌換吃喝玩樂驚喜優惠，還有里程飯店等旅遊行程，讓小樹點價值1點不只1元，放大點數價值。此外，為歡慶更名，同步搶進狂撒500萬小樹點，讓卡友嗨到直喊「賺翻了」。

▲焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO 餐點。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

眼看中秋節即將到來，吃燒肉的儀式感不可少，舉凡知名燒肉餐廳「發肉燒肉餐酒」、「焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO」、榮獲米其林肯定的「大腕燒肉」、時髦燒肉名店「燒肉中山-台中大墩店」，使用CUBE卡消費最高享5%回饋，還有卡友獨享優惠！消費獲得的小樹點（信用卡）再到國泰優惠App參加集章活動領更多小樹點，或可兌換各大餐飲集團、百貨量販電子禮券。國泰優惠App不只包辦你的吃喝玩樂，9/2起還有限定兌點優惠，例如1點小樹點換星巴克50元、臺虎精釀生啤／披薩買一送一等驚喜優惠，這類限定兌點優惠也將不定期推出，卡友們記得要先下載國泰優惠App，才不會錯過！此外，即日起至9月底持續推出期間限定「狂撒500萬小樹點」活動，凡國泰卡友只要登入、兌換點數，或是邀請新會員等都可獲得任務積分，累積積分就可以瓜分小樹點！

▲旅遊示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

不喜歡暑期出遊人擠人嗎? 趁早規劃秋季賞楓、跨年春節旅遊，在「國泰優惠App」使用小樹點（信用卡）兌換航空里程，如長榮、亞洲萬里通、華航等，只要在App裡輕鬆一指點選，各家里程隨時兌換，讓你機艙升等或換機票都划算，於9月底前還加碼里程最高50%回饋。除了機票，若是國內出遊，飯店、租車、高鐵也都可用小樹點優惠折扣兌換。更多優惠資訊，請參考活動網頁。

►國泰優惠CUBE Rewards App「優惠點 點數超值兌」活動網頁

謹慎理財 信用無價

信用卡暨預借現金之各級別循環信用年利率為6.75％~15％（依本行信用評分制度定期評估，循環利率之基準日為104年9月1日）。預借現金手續費：預借現金金額乘以3％加上新臺幣150元或美元5元，其他相關費用係依國泰世華銀行網站公告