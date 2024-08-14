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「航運ETF」00960成分股曝光！貨櫃三雄列前十大　長榮破9%居冠

▲當全球股市發生跌勢劇烈時，航運類股卻表現相對抗跌。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

全台首檔「全球航運龍頭」ETF即將問世！由野村投信創新發行的野村全球航運龍頭息收（00960）已取得核准，將於8月30日展開募集，發行價15元。觀察連結指數成分細項，前十大持股包含「台灣貨櫃三雄」，長榮海運更列入最大成分股，權重高達9.66%。

台灣首見「ETF新兵」聚焦航運股。攤開00960的連結指數成分細項，截至5月31日資料，在前十大持股中分別是長榮海運（9.66%）、丹麥馬士基（7%）、日本郵船（6.5%）、日本商船三井（6.49%）、日本川崎汽船（6.11%）、陽明海運（5.31%）、美國美森輪船（4.48%）、美國前線油輪運輸（4.16%）、美國天蠍座油輪（3.96%）、萬海航運（3.87%）。

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▲野村全球航運龍頭息收（00960）追蹤指數「前十大持股」。（圖／記者楊絡懸製表）

▲野村全球航運龍頭息收（00960）追蹤指數「前十大持股」。（圖／記者楊絡懸製表）

值得注意的是，當全球股市發生跌勢劇烈時，航運類股卻表現相對抗跌。野村投信強調，00960連結「NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數」跌深後反彈大漲4.41%，不但優於美國那斯達克指數，漲幅表現也比台股加權指數亮眼。

為何抗跌又領漲？一句話形容就是「貨櫃航運需求高，紅海危機衝擊推升成本，航運價全面調漲」。

事實上，貨櫃市場可維持強勁成長，主要有3個原因：

第一，美國東岸勞資合約即將到期正在協商。

第二，加拿大鐵路罷工，影響北美運輸能量，進而支撐美國航運運價上漲。

第三，中東戰雲密布，讓航運返回位於非洲東北部與阿拉伯半島之間的「紅海」遙遙無期。

全球約有10%海上貿易經過紅海水域，業界無法準確預估地緣政治變化影響，加上耶誕購物商機提前報到，實質的貨物量能出籠，船隻必須繞道而增加至少10天航程，耗時、耗油等成本上升讓全球航運受惠。

00960經理人張怡琳表示，近期地緣政治情勢再度緊張，中東地區衝突使得更多商船因安全考量繞道而行，導致運送時間拉長、全球運力大幅下降，但下半年歐美線運輸旺季來臨，供不應求的結構性問題持續，因此，近期全球運價指標如上海出口集裝箱運價指數（SFCI）居高不下，再度來到疫情高峰時7成水準，有助航運公司獲利，進而支持航運股的表現。

▲全球股市日前經歷發生跌勢劇烈。圖為台股收盤創史上最大跌點。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，全球航運與主要股市關聯度低，利空擾市反有望逆勢撐盤。以聚焦全球前40大航運龍頭股票的指數「NYSE FactSet全球航運龍頭息收」為例，該指數與主要熱門投資主題的關聯度相對偏低，因此在過往突發利空事件干擾股市時，全球航運龍頭多能表現抗跌，甚至逆勢上漲撐盤。

黃宏治指出，隨著通膨放緩、美國聯準會（Fed）降息時程愈趨接近，全球資金動能充沛且企業獲利展望維持穩健有利股市表現，但國際情勢多變、突發利空如中東衝突等可能不時干擾投資氛圍，投資人在股市配置上不妨配置一些「低相關性」甚至能受惠地緣政治等標的。

他認為，最簡單的做法，就是投資「全球航運ETF」，可望掌握這波地緣政治帶來的「航運財」，加上紅海危機造成塞港問題，尤其是亞洲和中東港口最為嚴重，推升運價明顯上揚，有利於2024年下半年營運動能轉強。

00960追蹤精選全球三大航運（貨櫃、散裝、能源）龍頭企業。在指數產業分布中，貨櫃占55.5%為大宗，其次是油輪28.9%，散裝7.2%，其他占8.4%；指數國家交易所分布前五大是，美國30.65%，台灣20.71%，日本20.2%，丹麥11.55%，挪威7.64%。

據了解，00960的基金種類為指數股票型，有收益平準金設定，配息頻率為季配息，發行價15元，8月30日至9月4日募集，預計9月20日掛牌上市。

關鍵字： ETF航運股股市台股紅海

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