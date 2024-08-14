不是台積電！　全球最大主權基上半年持有台股前十檔曝光

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

全球最大主權基金「挪威主權基金」今（14日）正式公告上半年持股明細，至今年6月30日為止，該基金對台股持有家數從去年底的496檔來到503檔，總共新增 12 檔、剔除5檔，持股前十檔名單也出爐，以中興電（1513）、高力（8996）、雙鴻（3324）位居前3，比重從去年底的 1.66% 竄升到 5.25%。

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▲挪威主權基金持有台股概況，可點圖放大。（圖／翻攝挪威主權基金官網）

若以持股比前十來看，依序是中興電 5.25%、高力4.4%、雙鴻 4.01%、家登（3680） 3.85%、茂達（6138） 3.63%、中光電（5371） 3.58%、中砂（1560）3.2%、京元電（2449）3.13%、力旺（3529）3.09%、聚陽（1477）3.08%。

挪威主權基金上半年新增 12 檔台股包括昱展新藥 1.94%、亞力電機 1.35%、世紀風電 0.22%、上詮 0.73%、宜鼎 2.83%、宜特 1.98%、來億 0.59%、旺矽 1.67%、國邑 * 0.81%、櫻花建 0.64%、穎崴 1.73%、洋基工程 0.88%。

至於遭剔除的台股有5檔，包括立凱電、瑞基海洋、太子建設、台產，以及昇達科。

另外，「護國神山」台積電（2330）也在挪威主權基金503檔台股投資名單中，不過挪威主權基金對台積電持股「僅」持有股權1.8%，較前次公告1.75%續增0.05個百分點，若依持股比排序，在503檔台股中只排名52。

至6月30日為止，挪威主權基金的市值達到1.67兆美元（約台幣55億元），比2023年底增長約7%。

挪威主權基金今年上半年減持臉書母公司Meta 、諾和諾德(NVO.US)和艾司摩爾，但這些公司仍然是其前十大持股之一；另增持了埃克森美孚、殼牌和英國石油的股票，特斯拉和大眾汽車也同步遭減持。