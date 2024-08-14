24萬股民小心！彰銀明除權息　今並列22檔注意股

▲彰化銀行總行。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有24萬股民的老行庫彰銀（2801）將在明（15日）迎接除權息行情，不過今（14日）遭證交所公告並列22檔注意股，引發投資人熱議。

證交所指出，彰銀至8月13日止，近6個營業日借券賣出占總成交量比率達12.65%，且昨（13日）借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為7.02倍，符合注意股公告規範第12款，因此予以警示。

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彰銀今日以每股18.45元作收，本益比15倍。明日除權息，每股配0.55元現金、0.32元股票，以今日收盤價估算，現金殖利率約3%。

除了彰銀以外，證交所另公告21檔注意股，分別是：福懋油（1225）、直得（1597）、倫飛（2364）、晟銘電（3013）、建漢（3062）、大量（3167）、世芯-KY（3661）、全球傳動（4540）、穎漢（4562）、大銀微系統（4576）、和椿（6215）、啟碁（6285）、聯策（6658）、匯僑設計（6754）、台灣虎航-創（6757）、羅昇（8374）、泰金寶-DR（9105）、明輝-DR（911608）、欣巴巴（9906）、藍天凱基41購01（035011）