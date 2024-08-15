股后大立光每股配40元　跌逾3%冏陷貼息

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股后大立光每股配40元　冏貼息

▲▼大立光董事長林恩平。（圖／記者高兆麟攝）

▲大立光董事長林恩平。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

鏡頭大廠、股后大立光（3008）今（15日）除息40元，參考價2800元，不過今日股價開低走低，早盤持續貼息，盤中最低來到2705元，下跌95元，跌幅3.4%。

大立光電七月合併營收為54.35億元，較上月營收成長34%，較去年同期成長 55%；前七月累計合併營收277.33億元，較去年同期成長33%。

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大立光董事長林恩平日前針對第三季展望表示，七月會比六月好，八月會比七月好，但目前九月還看不到。

關鍵字： 大立光

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