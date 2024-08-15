黃仁勳下周有望「以私人行程」來台！　機器人自動化展添話題

▲NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

包括機器人與自動化工業等九大主題的Intelligent Asia 2024聯展，將於21日至24日登場，AI智慧製造和機器人成為焦點。產業人士今天上午向記者透露，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在展會期間，可能有私人行程來台，屆時不排除抽空參觀大展。

Intelligent Asia 2024工業4.0主題展覽，將於21至24日在台北南港展覽館登場，主辦單位表示，預計全球1200家科技製造業廠商參展，規模達4500個展位，集結自動化、機器人、3D列印、智慧模具、物流與物聯網、冷鏈科技、雷射應用、流體傳動與機械要素等九大領域主題展。

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同期主要展會包括台北國際自動化工業大展、台灣機器人與智慧自動化展、台北國際模具暨智慧成型設備展、台灣3D列印暨積層製造設備展、台北國際物流暨物聯網展、台北國際冷鏈科技展、台灣國際雷射展、台北國際流體傳動與智能控制展，以及台北國際數位化機械要素展，重點展示人工智慧AI在智慧製造應用等。

AI應用浪潮帶動機器人和智慧製造商機，主辦單位表示，此次聯合展會，國內外廠商將展示具備數據分析和自主學習能力的工廠設備與機器人方案，包括瑞典ABB、日本發那科（FANUC）、德國庫卡（KUKA）、日本安川電機（YASKAWA）等，以及上銀集團、東元電機、新漢、寶元數控、均豪精密、三菱電機、易格斯（igus）、Panasonic、EPSON等。

此外達明機器人、微星、研華、華碩、凌華、台達電、廣運、西門子（Siemens）、所羅門、盟立自動化等，將展示協作型機器人、工業電腦以及AI應用與系統整合等方案。

主辦單位表示，此次展會將展示多項AI技術，包含機器視覺、數位孿生、人機協作、感測模組、機器人等應用，預期機器人感知、運算及運動控制等技術成長可期。

輝達積極布局AI智慧工廠，與晶圓代工龍頭台積電、鴻海、台達電、和碩、緯創等緊密合作，黃仁勳在台北國際電腦展期間發表主題演講，曾介紹輝達與鴻海、台達電、和碩、緯創等在AI自動化工廠的合作成果。

黃仁勳曾指出，台灣製造全世界大多數的運算基礎設施，台灣已經是AI科技的基礎，台灣電子科技業生態系成熟，台灣在AI工廠將扮演重要地位。