PC品牌報喜！　宏碁個人電腦於泰國「穩居上半年市占第一」

▲宏碁個人電腦及電競筆電於泰國表現亮眼。宏碁Acer Day邁入第8年，今年以「AI'm Limitless AI智能Go無限」為主題。（圖／宏碁提供）

記者楊絡懸／台北報導

PC品牌大廠宏碁（2353）15日報喜，在最新市場調查資料顯示，宏碁個人電腦、電競筆電第二季於泰國市占表現成長幅度亮眼，並在上半年穩居市占第一，展現強勁動能而獲得「霸主地位」。

根據最新市調數據顯示，宏碁電腦產品第二季在泰國的市占表現突出，其中，個人電腦市占率23%，年成長38%；電競筆電市占率32%，年成長77%，成績亮眼為王，顯示於電腦產業負成長的情況下，宏碁仍逆勢而起，遠超群雄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，宏碁電競筆電於6月單月成績佳，不僅以逾3成的市占率居冠，年成長高達82%，更已連續5個月衛冕當地市場，展現宏碁長期深耕東南亞市場的成果。

宏碁表示，將持續以創新科技滿足消費者的需求，旗下Predator電競品牌更以卓越的產品性能及獨家散熱技術深受玩家喜愛。

宏碁近日發表的Predator Helios Neo 14為性能強大的電競筆記型電腦，支援AI加速功能，搭配先進的散熱解決方案，提供頂尖性能，讓使用者隨時享受頂尖性能和逼真視覺效果。

觀察宏碁今年第二季及上半年的營運成果，第二季營收671.38億元，年增15.2%，稅後淨利14.04億元，季增16.8%，年增1%，單季每股淨利（EPS）0.47元；上半年營收1,259.7億元，年增13.8%，稅後淨利26.06億元，年增36.6%，累積EPS達0.87元。