統一超首創數位零錢箱　OPENPOINT APP零錢包新增捐款功能

▲7-ELEVEN領先同業首創數位零錢箱服務。（圖／統一超提供）



記者廖婕妤／台北報導

統一超（2912）今（15）日宣布，7-ELEVEN領先同業首創數位零錢箱服務，藉由OPENPOINT APP零錢包創新加入「捐款」功能，1800萬名OPENPOINT會員可將平日到門市消費、報會員電話存入零錢包的數位零錢，隨時隨地捐贈給合作社福團體，只有1元也可線上捐，還能簡化實體零錢捐回收、開立收據與報稅自行輸入等作業流程，減少日常碳足跡。

統一超表示，因應數位浪潮、7-ELEVEN自2021年便首創零售作法將捐款數位化，推出「OPEN POINT APP 線上捐款」服務，透過線上非現金支付方式捐款、累計至今年7月募款金額已突破億元，協助超過百大社福團體穩健營運、造福上萬名公益個案。

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統一超說明，全新數位零錢捐-OPENPOINT APP零錢包捐款功能，即日起正式上線，首波與一粒麥子基金會、天主教中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、屏東基督教醫院等4家社福團體合作，9月加入「國際慈善月募款串聯活動」，捐款滿額加贈OPENPOINT點數，1點等同1元現金，搭配OPENPOINT APP線上捐款、雙公益捐點、i預購認捐等多元數位勸募工具，7-ELEVEN化身全台最齊全的數位勸募服務平台。

此外，社福團體收到零錢包捐款後，可就近7000家門市採買公益物資、為服務個案補給日常生活所需，打造消費者、社福團體倚賴的OMO公益募款平台。