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台積電砸171.4億　買群創南科四廠

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

台積電（2330）今日發布重大訊息，公告與面板大廠群創（3481）簽訂合約，購買其廠房及附屬設施，根據台積電公告內容，此次總交易金額為新台幣171.4億元。

根據台積電公告，台積電購買群創光電位於台南市新市區環西路一段3號廠房及附屬設施，建物面積31萬7,444.93平方公尺 （折合9萬6,027.09坪）。

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台積電表示，此次交易總金額為新台幣171.4億元，取得建物目的為供營運與生產使用。

群創南科四廠日前公告出售，業界近日也傳出認為台積電會以比底價高兩成，約200億元從美光手上搶親，未來也將作為先進封裝使用，不過最後根據公告，台積電僅以171億元拿下，比預期金額要低。

群創南科四廠在2023年關閉後，原本傳出由美光買下，但現在也傳出台積電有意買下，廠房底價業界預估為180億元，不過台積電將加價二成購買，業界也認為，台積電會想買群創南科四廠，主要還是看好地利優勢，因為群創南科四廠距離台積電附近廠區，車程僅需要五分鐘，未來作為台積電先進封裝廠房或甚至用來生產先進製程都是選項。

業界預期，購置用途有望包含先進封裝後續擴產備案、研發新型態封裝後續導入量產的備案用地，甚至後續3奈米以下先進製程在南科擴充時的彈性用地等。

關鍵字： 台積電

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