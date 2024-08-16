引爆全球股災「套利交易」捲土重來　估日圓空頭增4成部位

▲日圓套利交易似乎捲土重來。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

兩周前以日圓為中心的套利交易平倉潮一度引發全球股市崩盤，外媒報導，現在這種套利交易似乎又開始悄然捲土重來；根據了解，過去一周，ATFX 全球市場的日圓空頭部位增加了約 30~ 40%，其中很大一部分的押注是由對沖基金和高資產投資者客戶推動的。

根據《BNN彭博》(BNN Bloomberg)報導，自8月5日全球股災以來，日圓兌美元已貶值超過5%，而在此之前，當時環境處在日本強硬的貨幣政策舉措、圍繞美國企業獲利的不安情緒以及疲軟的就業報告將日圓推升至7 個月高點。

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野村國際公司（Nomura International Plc）發現，許多投資者開始再次借入日圓，將所得資金投資於其他更高收益的資產。這表明，一直熱衷於套利交易的企業客戶和對沖基金正在重新參與這些交易。

報導稱，野村駐倫敦的十國集團現貨交易主管Antony Foster說，在美國零售銷售資料超出預期之後，「套利交易出現了明顯的回流」。他說，多個帳戶賣出日圓，買入澳元和英鎊。

Brandywine Global Investment Management 組合經理 William Vaughan 在談到套利交易和進行套利交易的投資者時表示，「人們的記憶力很差，在這種領域有很多動量交易者。」

但對於套利交易觀望的投資人來說，關鍵問題之一是日本央行今年是否會再次升息，日本央行副總裁內田真一先前已經表示，如果金融市場不穩定，不會進一步升息。

如果日本央行按兵不動，那麼重新進入套利的吸引力就會增強。



Antony Foster表示，日圓空頭頭寸已被一掃而空，但這個市場極其脆弱。商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）的最新資料顯示，投機交易商在截至8月6日的一周內大幅削減了看跌日圓的押注。

日圓兌美元自8月5日觸及141.70以來，日圓至今（16日）已回跌至1美元兌149左右。