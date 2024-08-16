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正隆H1每股賺0.39元　下半年迎旺季營運漸入佳境

▲正隆舉行法說會。（圖／正隆提供）

▲正隆舉行法說會。（圖／正隆提供）

記者廖婕妤／台北報導

正隆（1904）今（16）日召開法說會，展望下半年，總經理張清標表示，隨著時序進入傳統中元節、中秋節以及雙11檔期等旺季，整體營運表現可望漸入佳境。

正隆表示，今年上半年受惠台灣內需市場持續增溫，以及越南新產能穩步發揮，整體送貨量有所成長，合併營收達到207.8億元，年增1.1%，稅後淨利為4.37億元，EPS為0.39元。

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正隆指出，即使國際原物料價格自去年以來大幅攀升，增幅達3成，使得電費、環境成本及人工費用不斷上升，對獲利表現構成一定壓力，但公司仍積極應對挑戰，除了持續與客戶溝通並反映成本，同時也導入智能產銷技術，以優化營運流程並提升服務量能，使得上半年整體獲利較去年同期成長。

展望下半年，張清標表示，隨著傳統旺季來臨且前瞻全球去塑商機，公司將持續擴大對低碳永續包裝解決方案的研發投入，藉由創新紙張產品為全球的淨零轉型尋求自然為本的永續解方，期能在綠色包裝領域取得更大突破。

同時也強調，正隆會繼續聚焦於技術革新、海外全循環產能的拓展；越南第3期工紙設備項目方面，亦將根據市場需求及當地政府行政流程的進展持續推動，為公司未來的海外發展奠定堅實基礎；且將持續深化智慧製造，提升競爭力，確保在全球市場中佔據領先地位。

關鍵字： 正隆低碳永續包裝智能產銷技術

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