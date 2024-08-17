晚餐點「滷肉飯套餐150元」一上桌傻眼了！網喊合理：80元是租金

▲滷肉飯示意圖，與本文無關 。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

近年來物價攀升，吃外食想省錢可能有點難，吃早餐連加個蛋都要再三考慮，一名網友表示，在台北市的餐廳吃晚餐，菜單看了好久，最後選了150元的滷肉飯套餐，結果餐點一上桌，他傻眼了，魚丸湯+燙青菜+滷肉飯居然要150元，「這樣算合理？還是盤？」貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「晚餐這樣150元，算合理還是盤子？」晚餐時間肚子餓，在台北市找了一間餐廳吃晚餐，看到150元的滷肉飯套餐，便點了下去，「不然其他的隨便都快200元或超過」。

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沒想到餐點送上桌，套餐內容物有一盤燙青菜，一碗滷肉飯，以及3顆魚丸的魚丸湯，「平均要50元，這樣算合理？還是盤？」

貼文曝光，網友一面倒喊「超盤」、「100元差不多，不能再高了」、「這樣子的在中南部鄉下小吃攤大約60元，不過沒冷氣，路邊攤」、「100左右比較合理」、「台北人生活真辛苦」、「我如果花150吃到這個，我一定生氣」、「150不如去夾自助餐」、「青菜35元，貢丸湯35元，魯肉飯大碗50元」。

不少網友感嘆，在台北吃飯，錢都付給店租，「老闆租金貴，沒賺多少」、「可能台北市餐廳就貴在店租跟冷氣了吧」、「店租好吃嗎」、「店租是最大成本啊」、「80元是房租，食材30元，人事40元」。