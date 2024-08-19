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房貸利率飆升！一銀最高衝破4%　土銀、合庫看到3字頭

▲看屋資料照，非當事人。（圖／記者陳筱惠攝）

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記者陳瑩欣／台北報導

銀行對房貸授信愈來愈嚴，不但借錢「排隊」苦等，借到錢的人也要忍耐高利率。《ETtoday新聞雲》觀察5大銀行一般房貸利率條件發現，雖然央行「升準不升息」、金管會對不動產授信天條也暫不調整，但土銀、合庫銀公告最高利率區間已看到3字頭，而第一銀行官網上揭露的利率區間最高值更已衝破4%，房貸戶繳息壓力可見一斑。

▲▼一銀房貸年息最高達4%。（圖／翻攝一銀官網）

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▲一銀房貸年息最高達4%。（圖／翻攝一銀官網）

金管會對《銀行法72-2》不動產放款天條相關細節鬆口暫不調整，改要求銀行精進貸後管理，市場原以為房市可以鬆口氣，不過行庫主管私下表示，「警報根本沒有解除，大家皮都繃緊緊的。」

業者指出，目前檯面上向外公告的「行情」多半是怕嚇到市場、含蓄表達的資訊，扣掉新版青年安心成家、公務人員築巢優利貸這類優惠貸款，一般人想跟銀行談房貸，只有極不缺錢、單純為了節稅而舉債且房屋坐落地點極佳的族群，才有機會得到2.185%的年息，不然一般都要近3%以上水準，一銀官網上放出「4%」的行情，引起熱議。

不過一銀解釋，雖然官網上一盤房貸最高年息出現4%，但一銀非政策性的一般房貸利率多落在2.185%～3%之間、成數最高8成、寬限期3年、還款期限還是多在20至30年。

▲▼5大銀行一般房貸利率行情。（資料來源：各銀行、製表：ETtoday新聞雲）

▲5大銀行一般房貸利率行情。（資料來源：各銀行、製表：ETtoday新聞雲）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，央行雖然升準不升息，但實質上各行庫在銀行法72-2規範下，一般民眾貸款早就受到影響，房仲交易量、代書簽約量亦明顯萎縮，甚至有台中建商要求晚對保的買家「自己找銀行」，為避免違約，成屋市場實務上操作多以延後交屋，或加註成數不足無條件解約等附加條款以避免違約，這波衝擊對於低總價、現金少的購屋民眾，影響最鉅，可以預期的是九月份開始將會交易萎縮，讓市場逐漸走冷。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，官股銀行的房貸利率多為市場眼中的「地板價」，如今房貸利率3%本來就已經很貴了，如今已有行庫開出「4%第一槍」，考驗房貸族耐受度。

「3%以上房貸主要是資金排擠的結果」銀行主管指出，雖然央行沒有升息，但在存款準備率調升之下收回上千億元資金，又有「上級」常常將銀行法72-2規範掛在嘴邊，銀行資金動撥糾結再三，必須評估客戶帶來的貢獻是否足以說服資金放行，無形間利率也跟著調整。

行庫主管認為，一銀官網上公告出房貸年息最高4%，比一銀自家公告的優惠信貸地板價2.4%高出1.6個百分點，在行庫現有公告中算是「直球對決」的做法，同業猜測銀行此舉用意在於避免有房貸需求的人誤以為資金成本很低，把醜話說在前頭，才不影響後續交易流程。
 

關鍵字： 房貸土銀一銀華銀台銀合作金庫銀行

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