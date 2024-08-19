你有嗎？30歲以下平均年收入近54.6萬　換算月薪4.5萬元

▲去年30歲以下平均年收入近54.6萬元。（示意圖／ETtoday資料照）
記者廖婕妤／台北報導
行政院主計總處日前公布2023年所得收支調查報告，2023年所得收入者人數近1645.97萬人，平均所得收入為70.9萬元，創下歷年新高，可支配所得為58.8萬元，其中，30歲以下平均年所得約為54.59萬元，換算成月薪約為4.55萬元。
根據主計總計資料顯示，2023年平均所得收入為70萬9084元，年增0.66％、4639元；所得收入者平均每人可支配所得為58萬8319元，年增0.56％、3258元。
按年齡別來看，30歲以下所得收入者約142.64萬人，平均年所得為54萬5931元，年增近2％、10264元；30-34歲所得收入者約116.37萬人，平均年所得為69萬6900元，年增0.7％、4872元；35-39歲所得收入者約129.66萬人，平均年所得為78萬8590元，年增2.4％、18705元。
40-44歲所得收入者近166.2萬人，平均年所得為83萬2605元，年增近4％、33066元；45-54歲所得收入者約305.63萬人，平均年所得為92萬3031元，年增0.11％、997元；55-64歲所得收入者約327.94萬人，平均年所得為79萬3619元，年增0.42％、3342元；65歲以上所得收入者約457.52萬人，平均年所得為46萬8621元，年增1.8％、8444元。
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