房貸利率飆升！ 官股行庫區間上限衝破3字頭

銀行對房貸授信愈來愈嚴，不但借錢「排隊」苦等，借到錢的人也要忍耐高利率。《ETtoday新聞雲》觀察5大銀行一般房貸利率條件發現，雖然央行「升準不升息」、金管會對不動產授信天條也暫不調整，但土銀、合庫銀公告最高利率區間已看到3字頭，而第一銀行官網上揭露的利率區間最高值更已衝破4%，房貸戶繳息壓力可見一斑。

「新新併」有題材 新光金爆20萬張大量居成交王

台新金（2887）、新光金（2888）兩家金控「新新併」消息出現，新光金今（19日）盤中爆量走揚，至上午11點成交量已破20.8萬張，居上市公司成交王，盤中一度漲逾4%。

黃仁勳將再來台！「AI機器人」列隊勁揚 7檔指標股衝漲逾6%

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）即將於8月28日盤後公布最新財報，加上市場期待輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳這周來台參加「Intelligent Asia」系列大展，機器人相關概念股再次成為近期盤面焦點，其中，所羅門（2359）19日早盤強漲逾5%，成交金額衝上40億元，暫居台股第二，僅次台積電。

你有嗎？30歲以下平均年收入近54.6萬 換算月薪4.5萬元

行政院主計總處日前公布2023年所得收支調查報告，2023年所得收入者人數近1645.97萬人，平均所得收入為70.9萬元，創下歷年新高，可支配所得為58.8萬元，其中，30歲以下平均年所得約為54.59萬元，換算成月薪約為4.55萬元。

00929領軍！4檔台股ETF本周除息 百萬股民緊盯

台股ETF除息行情一波波，本周有4檔遍及月配型、雙月配、季配型與半年配的產品發動除息，105.44萬股民緊盯。若以月配始祖復華台灣科技優息（00929）擁有逾88.88萬股民人數最多，但若以今年績效表現觀察，以半年配的群益台ESG低碳50（00923）今年來含息報酬率28.96%最高。

台積電德國廠20日動土典禮 德總理蕭茲出席

晶圓代工龍頭台積電（2330）德國廠20日將在在德勒斯登（Dresden）舉行動土典禮，台積電上周也證實，董事長魏哲家將帶領經營團隊前往參與，今日更證實德國總理蕭茲將會出席，也意味著德國官方高度重視台積電設廠事宜。

近洋線貨櫃船老船比例偏高 造船廠訂單將是一波接一波

英國知名船舶經紀公司Braemar提出的數據顯示，目前1000-3000箱(20呎櫃)的近洋線貨櫃船，有兩成以上船齡超過20年，貨櫃船運市場恐將出現缺船現象。國內船舶仲介公司指出，市場已有缺船現象，大船公司汰換下來的逾24年老船，多數都未進拆船廠，而是轉手繼續營運，但船隻會越變越老，目前已經訂單滿檔的造船廠，生意將是一波接一波。

台積電德國廠後天動土 董座魏哲家率一級主管出席

台積電德國廠將於20日在德勒斯登舉行動土典禮，據了解，台積電董事長魏哲家率領包括台積電共同營運長秦永沛、兩位副共同營運長侯永清及張曉強等高層出席，這是繼美國、日本後，台積電製造事業正式跨足歐洲。

御嵿跨入高端餐飲市場 取得海峽會62.5％股權

連鎖宴會業者御嵿國際（3522）正式跨入高端餐飲服務，透過老股轉讓方式，以3500萬元取得海峽會43.75%股權，連同先前通過子公司晶宴生活取得之股權，共取得海峽會62.5%股權及4席董事，海峽會將成為御嵿國際旗下可控制子公司，8／16正式併入集團營運版圖。

台積電跌4元至965 指數漲30點

台股歷經上周反彈，重新站上月線，今（19）日以下跌10.5點、22338.83點開盤，開低後翻紅，指數上漲30點，台積電（2330）下跌4元至965元。